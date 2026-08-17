Velazco tras el triunfo de Universitario en Cajamarca: "Hoy hemos retomado un orden en el equipo'

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo por 3-2 ante FC Cajamarca en condición de visitante por la quinta fecha del Torneo Clausura. Tras este importante resultado en una plaza complicada, el administrador del club crema, Franco Velazco, resaltó el rendimiento del plantel y respaldó plenamente el trabajo táctico realizado por el DT.

Análisis del rendimiento y respaldo al esquema táctico

El directivo merengue indicó que la victoria en Cajamarca le permite a la institución recuperar la tranquilidad y la estabilidad futbolística perdida en las jornadas previas. No obstante, mantuvo la cautela respecto al futuro del equipo en la competición, precisando que el plantel recién se encuentra recorriendo el sendero correcto hacia la regularidad de los triunfos consecutivos.

En sus declaraciones, Velazco sostuvo que lo más significativo de la jornada fue ver nuevamente una estructura sólida dentro del campo de juego. Además, enfatizó la competitividad del grupo de jugadores para pelear el título nacional hasta las últimas instancias del certamen.

"Todavía no, estamos en el sendero, vamos a retomar el camino cuando los triunfos comiencen a venir uno tras otro como lo teníamos acostumbrado. Pero hoy por hoy, lo que sí hemos retomado un orden en el equipo", afirmó.

Asimismo, la dirigencia dio su total respaldo al esquema 3-5-2 implementado por Héctor Cúper, sistema con el cual la escuadra estudiantil ha encadenado dos victorias seguidas. El estratega argentino descartó modificar la línea de tres defensores al considerar que otorga mayor seguridad al equipo, decisión que fue ratificada por Velazco al manifestar que el grupo se siente muy cómodo con dicha propuesta táctica.

"Es un proceso que le corresponde al sistema mejorar la calidad del arbitraje. Esta segunda mitad del año hemos hecho MUY BUENAS contrataciones. Tenemos uno de los MEJORES planteles del fútbol peruano"



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Valoración del plantel y posición en el Torneo Clausura

Por otro lado, el administrador de Universitario hizo un balance positivo sobre el mercado de pases realizado para la segunda mitad de la temporada. A criterio del dirigente, los refuerzos incorporados han potenciado las líneas del equipo para afrontar la recta final del campeonato con las máximas garantías institucionales.

"Esta segunda mitad del año hemos hecho muy buenas contrataciones. Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano", aseveró con convicción respecto a la conformación de la plantilla crema.

Con este triunfo en Cajamarca, Universitario alcanzó los 10 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y se ubicó a solo una unidad de la cima del campeonato, ocupada actualmente por Alianza Lima. De esta manera, el cuadro merengue se reengancha en la pelea por el título y mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo local.