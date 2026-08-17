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Sorpresa en escenario

Karol G recibe inesperada propuesta de matrimonio de fan de 56 años: esta fue su respuesta

La cantante recibió una impensada propuesta de un fan de 56 años durante su concierto en Los Ángeles. La cantante respondió que no está lista para casarse, pero aseguró que le alegró la noche.

La cantante tomó una radical decisión.
La cantante tomó una radical decisión. (Composición Exitosa)

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 17/08/2026

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Karol G vivió un momento inesperado durante su tercera presentación en Los Ángeles. Un fan de 56 años llegó al SoFi Stadium con una camiseta que contenía una propuesta de matrimonio. La cantante se acercó, conversó con él y respondió ante la reacción del público.

La propuesta sorprendió a Karol G

El hecho ocurrió durante la presentación de la cantante colombiana en el estadio de Inglewood, California, como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. El admirador llevaba un mensaje visible en su camiseta y también indicaba que estaba soltero y disponible.

El hombre escribió en su camiseta: "¿Quieres casarte conmigo?". La artista vio el mensaje durante el espectáculo y decidió acercarse para hablar con él. El intercambio ocurrió frente a los asistentes, que reaccionaron con entusiasmo ante aquella particular escena.

Karol G explicó durante ese encuentro que no se siente lista para casarse, aunque recibió de manera positiva el gesto del admirador. La cantante también respondió a la reacción de las personas presentes mientras continuaba con el desarrollo de su presentación musical.

"Se merece un sí", dijo Karol G riendo ante la euforia del público.

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La cantante alternó entre el inglés al conversar con el admirador y el español al dirigirse a los asistentes. Durante el intercambio, señaló que consideraba necesario tener una camiseta como la de su fan y aclaró su situación sentimental ante el público.

"Estoy soltera, pero no disponible", respondió.

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El episodio formó parte de la tercera fecha de Karol G en Los Ángeles, donde presentó su espectáculo correspondiente a Viajando por el Mundo Tropitour. La gira de la artista comenzó el 24 de julio en Chicago y continúa actualmente con distintas presentaciones en Estados Unidos.

Karol G continúa su gira

Durante el concierto, la propuesta de matrimonio no fue el único momento destacado de la jornada. Karol G también mantuvo actividades vinculadas con su fundación Con Cora, mediante una iniciativa destinada a recaudar fondos para personas afectadas por terremotos registrados en Venezuela y Colombia.

La cantante habilitó códigos QR en el recinto para recibir donaciones destinadas a la reconstrucción de viviendas afectadas. Además, Karol G anunció que su fundación duplicaría cada dólar donado por sus seguidores durante los conciertos realizados ese fin de semana.

La propuesta recibida por Karol G se produjo mientras la artista continúa su recorrido por Estados Unidos con su actual gira. El episodio quedó registrado durante una presentación multitudinaria en el SoFi Stadium, donde el mensaje del fan generó una reacción inmediata entre los asistentes.

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