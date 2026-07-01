TikTok y Panini lanzan álbum virtual interactivo para la Copa Mundial FIFA 2026

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

TikTok anunció una alianza estratégica con Panini para presentar una colección de figuritas digitales por el Mundial 2026. Esta propuesta permite a los usuarios reunir 144 cromos de las selecciones participantes mediante dinámicas interactivas dentro de la plataforma, fusionando la tradición del coleccionismo con la tecnología actual.

Una nueva forma de coleccionar cromos

Para acceder a esta experiencia, los usuarios deben buscan "World Cup" en la aplicación, ingresar al FFIFA World Cup Fan Experience Hub y seleccionar "Play Now". Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre los seguidores y sus equipos nacionales mediante una experiencia digital totalmente integrada y accesible.

"La alianza lleva por primera vez la experiencia de coleccionar tarjetas de Panini a una plataforma social, permitiendo que los aficionados fortalezcan su conexión con las selecciones nacionales mediante una interacción dinámica y moderna diseñada específicamente para la comunidad global de usuarios", declaró Rollo Goldstaub, director global de Deportes de TikTok.

Cada país contará con tres tipos de figuritas: el emblema nacional, un jugador destacado y una figura histórico. Los usuarios pueden obtenerlas completando tareas diarias, como comentar publicaciones o seguir cuentas, lo que incentiva la participación constante de los fanáticos mientras esperan el inicio del torneo deportivo.

Interacción y recompensas para fanáticos

La plataforma también permite el intercambio de tarjetas repetidas para completar el álbum, facilitando que la comunidad colabore entre sí. Además, se planean nuevos desafíos durante el desarrollo del Mundial para mantener el interés y otorgar cartas especiales o wild cards tras alcanzar logros específicos en el juego.

Según la directora de Licencias y Alianzas de Panini Group, Elisabetta Mussini, la compañía busca evolucionar la experiencia tradicional del coleccionista para adaptarse a las nuevas formas en que los aficionados siguen el fútbol hoy en día, incorporando una dimensión social inmersiva que permite vivir la pasión deportiva.

Las estampitas están disponibles en TikTok.

La propuesta combina la historia de Panini con las funciones interactivas de TikTok, creando un ecosistema donde ampliar el álbum digital otorga recompensas dentro de la aplicación. Este iniciativa representa una evolución natural para los coleccionistas de cromos, quienes ahora disfrutan de una experiencia global, conectada y sumamente dinámica.

Este lanzamiento marca un hito en la forma en que los aficionados de los eventos deportivos, integrando la colección digital de Panini con las funciones sociales de TikTok durante el Mundial FIFA 2026, permitiendo que millones de seguidores participen activamente desde cualquier lugar del mundo mientras comparten su pasión.