Terror en Trujillo: Dos heridos dejó violenta balacera en pleno centro histórico de la ciudad

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo hecho de violencia se dio sobre la mañana de este jueves 11 de junio en pleno centro histórico de Trujillo. Esta vez, una camioneta fue interceptada por otro vehículo del cual bajaron cuatro sujetos que, sin reparo alguno, realizaron decenas de disparos contra sus ocupantes.

Balacera en Trujillo deja dos heridos

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en la avenida España, el hecho se dio cerca de las 10:30 de la mañana. Ahí, la camioneta blanca de placa T8W-935 fue bloqueada por otra unidad modelo pick-up durante un semáforo en rojo.

En ese momento, cuatro criminales descendieron del vehículo y con armas en mano iniciaron una ráfaga de disparos contra el conductor y contra otra persona que iba en la parte posterior de la camioneta. Luego de ello, volvieron a subir al vehículo que abordaban para emprender su huida con rumbo desconocido.

Durante la balacera, se observa como una persona sale despavorida del asiento del copiloto buscando ponerse a buen recaudo. Luego que culminaron los momentos de terror, transeúntes y testigos acudieron hasta el vehículo buscando ayudar a quienes habían recibido varios impactos de bala.

Ahí se pudo constatar que una de las afectadas era una mujer que tenía un bebé en brazos y que gritaba por atención médica. Ambos fueron llevados a un hospital cercano para recibir las atenciones médicas de rigor.

Empresario minero fue víctima de ataque

En cuestión de minutos, agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron a la escena para cercarla e iniciar con las diligencias de rigor. Gracias a estas primeras investigaciones, se pudo conocer que en el lugar se encontró un total de 23 casquillos de bala lo que demuestra la violencia del ataque.

Además, Exitosa pudo conocer que el propietario de la unidad baleada es un empresario ligado a la minería. Por ello, las fuerzas de orden barajan diversas hipótesis y no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

De momento, ambos heridos se encuentran internados en el hospital Belén y uno de ellos estaría con pronóstico reservado. Además, los ciudadanos de los alrededores de la galería El Virrey se encuentran aterrorizados por este reciente ataque.

En resumen, dos heridos de bala dejó feroz ataque armado en pleno centro histórico de Trujillo. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en que cuatro sujetos disparan sin reparo alguno contra los ocupantes de una camioneta.