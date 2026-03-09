Vecinos de Magdalena protestaron frente al municipio para exigir anulación de fotopapeletas que consideran abusivas

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho más que particular viene ocurriendo en el distrito de Magdalena del Mar donde cientos de vecinos vienen siendo afectadas con la imposición de multas vehiculares. Por ello, un numero grupo de ciudadanos llegó hasta el frontis del municipio para exigir la inmediata anulación de estas fotopapeletas las cuales consideran abusivas e ilegales.

Al conocer esta situación, Exitosa acudió hasta la comuna del mencionado distrito para conocer de cerca el reclamo de los ciudadanos. Estos indicaron que las cámaras dentro de la jurisdicción captaron situaciones que no implicarían la imposición de multas ya que no habría cometido infracción alguna.

Uno de los vecinos indicó que en solo un punto, en el cruce de la avenida Ejército con Aliaga, un total de 45 autos fueron multados sin aparente razón. Además, revelaron que las papeletas del 2025 están siendo calculados con montos que se rigen bajo la UIT del 2026.

Magdalena culpa a la Municipalidad de Lima

Días atrás, la Municipalidad de Magdalena del Mar emitió un comunicado en sus canales oficiales responsabilizando a la Municipalidad Metropolitana de Lima de colocar equipos dentro de su jurisdicción con los que estaría imponiendo estas multas abusivas a sus vecinos.

"En el marco de su permanente compromiso con la defensa de los derechos de sus vecinos, ha solicitado a la Municipalidad de Lima la suspensión inmediata de las papeletas de tránsito que se vienen imponiendo en vías metropolitanas dentro de la jurisdicción del distrito, así como la declaratoria de nulidad de oficial de aquellas emitidas de manera irregular", indicaron.

Como era de esperarse, el municipio limeño, liderado por Renzo Reggiardo, respondió al escrito con un pronunciamiento oficial. En este dejaron en claro que dichos dispositivos se encuentra en el mencionado distrito a raíz de un convenio que data desde diciembre del 2024

Incluso, solicitaron formalmente un informe donde se confirme que las cámaras colocadas se encuentren de manera irregular.

"La Municipalidad Metropolitana de Lima está solicitando formalmente a la Municipalidad de Magdalena del Mar un informe detallado sobre las supuestas irregularidades que señalan, las cuales provendrían de las evidencias registradas por su propio sistema", escribieron.

