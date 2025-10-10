Vendedor sobreviviente de la balacera en concierto de Agua Marina rompe su silencio: "Volví a nacer"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Percy Nolasco, un vendedor de cerveza de 50 años, aún recuerda los gritos y el caos durante la balacera que se desató en el concierto de Agua Marina el pasado 8 de octubre en Chorrillos. La experiencia cercana a la muerte dejó una profunda impresión en él, quien fue una de las personas heridas en el atentado y se mantiene conmocionado por lo ocurrido.

Testimonio de vendedor sobreviviente

Percy Nolasco se encontraba a pocos metros del escenario cuando se inició la ráfaga de balas. Según declaró a Panamericana TV, sintió que la bala le había tocado la espalda, provocándole un dolor intenso que lo hizo perder momentáneamente la noción de lo que estaba sucediendo.

"Me sentí desconcertado; no sabía si había ingresado", relató el hombre, recordando el instante de tensión y confusión en medio del concierto.

Buscando auxilio, Percy Nolasco se acercó a sus compañeros, quienes lo asistieron mientras el temor y el ruido de disparos continuaban. "Como me ardía demasiado, busqué a mis compañeros para que me auxiliaran", relató.

Tras el atentado, Percy Nolasco fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa, donde recibió atención médica y fue dado de alta el último jueves. La experiencia dejó huellas físicas y emocionales.

"Es una experiencia que no se la deseo a nadie. Volví a nacer. En ese momento se me pasó todo por mi cabeza: mi familia, mis hijos. Pero acá estamos para seguir adelante. Era espectador, ahora me tocó vivirlo cerca", contó.

El vendedor de cerveza también recordó a su padre, recientemente fallecido, sintiendo que de alguna manera lo protegía durante la balacera.

'Lucho' Quiroga está fuera de peligro

Leslie Quiroga, hija de Luis 'Lucho' Quiroga, fundador y líder de la reconocida agrupación Agua Marina, emitió un comunicado sobre el estado de salud de su padre, quien también resultó herido durante el reciente ataque a balazos en un concierto realizado en el Círculo Militar de Chorrillos.

"Amigos y familiares, agradecemos profundamente sus muestras de cariño, mensajes de preocupación y oraciones por mi papá Lucho, actualmente se encuentra estable y fuera de peligro", fue el primer mensaje compartido por la joven.

Así, el vendedor de cerveza y sobreviviente de la balacera en el concierto de Agua Marina, revivió los instantes de confusión y terror que se vivieron en el lugar. Tras resultar herido, buscó ayuda entre sus compañeros y recibió atención médica en el Hospital Casimiro Ulloa, dejando en evidencia el impacto del ataque.