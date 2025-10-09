Ataque contra Agua Marina: Hermanos Quiroga no requieren intervención quirúrgica de riesgo

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Clínica Maison de Santé, donde se encuentran internados los miembros fundadores de Agua Marina, Luis y Manuel Quiroga, tras resultar heridos en el ataque en pleno concierto llevado a cabo en el Círculo Militar de Chorrillos.

Se encuentran fuera de peligro

El directo médico del establecimiento de salud, Carlos Navarro, informó en diálogo con Exitosa que Luis Quiroga resultó con dos impactos en el tórax y el antebrazo, mientras que Manuel Quiroga tiene una herida en el muslo.

"El señor Manuel tiene programado una limpieza quirúrgica y al señor Luis, no [tiene] ninguna programación afortunadamente. Ambos están estables", detalló.

Pese a tener lesiones, ambos hermanos se encuentran angustiados por la salud de los otros miembros de la agrupación heridos, Wilson Ruiz y César More, por lo que vienen informándose sobre su estado mediante las noticias y sus propios familiares.

"El alta (...) eso va a depender mucho de la evolución de cada paciente, no hay un día programado o establecido para el alta", explicó el especialista.

Asimismo, aclararon que aunque el impacto que penetró a Luis Quiroga en el tórax estuvo cerca de algunos órganos, sin embargo, no afectó a ninguno, pues es una herida de entrada y salida. En caso de Manuel Quiroga, hay restos que limpiar, por ello el procedimiento médico que no tiene mayor riesgo. "Felizmente no ha habido una afectación de un órgano principal o importante", detalló Luis Archente, jefe de hospitalización.

Animador y tecladista estables

El director del servicio de emergencias de el Hospital Guillermo Almenara, Ricardo Villarán, detalló que el animador, Wilson Ruiz, y el tecladista, César More, no requieren una cirugía de emergencia.

El profesional detalló que los integrantes de Agua Marina pasaron por las evaluaciones de rigor por lo que el cirujano de tórax del nosocomio indicó que no es necesario una intervención quirúrgica, sin embargo, aclaró que uno de ello cuenta con una herida de bala en uno de sus órganos.

Pese a que se encuentran fuera de peligro, permanecerán bajo observación en la Unidad de Cuidados de Emergencia del establecimiento. Cabe señalar que, el médico asegura que no cuenta con la autorización de los familiares para brindar mayor información, pero indicó que uno de ellos tiene un impacto en la espalda.

En resumen, ninguno de los cuatro heridos de la banda de cumbia requiere una intervención quirúrgica de gravedad. Todos, pese al sustos permanecen estables y en observación médica camino a su recuperación.