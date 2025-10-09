RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
PNP los apoya

Ataque contra Agua Marina: Policía otorga medidas de protección a familiares de integrantes en Piura

La Policía Nacional de Sechura, Piura, brindará resguardo a los familiares de los miembros de Agua Marina tras el ataque sufrido la noche del último miércoles 8 de octubre.

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 09/10/2025

Tras el ataque registrado la noche del último miércoles 8 de octubre contra los integrantes del grupo de cumbia Agua Marina, en medio de un concierto que se realizaba en el Círculo Militar de Chorrillos, por ello, la PNP de Piura ha decidido brindar protección a los familiares. 

PNP protege a familiares de miembros de Agua Marina

El comisario de Sechura, Piura, el mayor Milton Barrón, informó sobre las medidas adoptadas para las familias de los integrantes de la banda en la zona tras conocerse el atentado sufrido en la capital. 

"Si, se están redoblando las medidas de seguridad. También se ha aperturado un programa de control ciudadano para las personas que son víctimas, activando en este caso el protocolo institucional (...) De antemano la policía de Sechura a través de la Comisaría Sectorial va a tomar las acciones de patrullaje preventivos y el abordaje que se va a hacer en el caso de estos hechos", detalló. 

La PNP establecerá comunicación con la familia Quiroga y los demás integrantes para brindar el apoyo necesario, por ello, se dirigirán a las viviendas de los miembros de la banda para darles las garantías y acceder a más información ante posibles nuevas denuncias de extorsión. 

Robaron casa de integrante de Agua Marina

El asalto se dio contra la vivienda de Luis Quiroga, justamente uno de los heridos tras el atentado. El informó que no han recibido una denuncia formal sobre el robo a la casa de uno de los miembros fundadores de Agua Marina.

El hecho ocurrió cuando delincuentes ingresaron a la fuerza al domicilio, logrando llevarse una gran suma de dinero, así como joyas y artefactos de valor. Los criminales habrían logrado ingresar forzando dos puertas, una vez en el interior encontraron a la hija de Quiroga, quien fue amenazada para entregar los objetos de valor. 

En total lograron apropiarse de más de 30 mil soles, entre dinero, joyas y electrodomésticos, representando una gran pérdida para la familia. Este lamentable hecho se suma al ataque registrado la noche del miércoles. 

Es en este contexto de inseguridad que sufren los integrante de la orquesta Agua Marina, así como muchos ciudadanos, que la PNP ha decidido brindar medidas de seguridad para los familiares de los miembros del grupo de cumbia en Piura. 

