Ventanilla: Chofer y pasajera resultan heridos tras ataque a balazos contra combi de la empresa Midivisa

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una combi de la empresa de transportes Midivisa fue atacada a balazos cuando realizaba su recorrido habitual por el distrito de Ventanilla. El atentado ocurrió en plena ruta y con pasajeros a bordo, dejando como saldo dos personas heridas: el conductor de la unidad y una pasajera. El hecho ha generado alarma entre los vecinos y transportistas de la zona.

El ataque se registró en la avenida 200, a la altura del asentamiento humano Santa Rosa. Según las primeras versiones recogidas por testigos, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la unidad. Tras cerrarle el paso, uno de los delincuentes descendió del vehículo menor y abrió fuego contra la combi en repetidas ocasiones.

Balacera dejó 3 heridos

Como consecuencia de la balacera, el conductor Luis Antonio Rivera Ramos, de 39 años, recibió varios impactos de bala y resultó gravemente herido. También fue alcanzada por un proyectil Luz Hayde Marco Curichahua, de 41 años, quien viajaba como pasajera y sufrió una herida en la espalda. Ambos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital de Ventanilla.

En la escena del crimen, los agentes policiales hallaron al menos siete casquillos de bala, evidencia que será incorporada a las investigaciones. El atentado ocurrió frente a una guardería y en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, situación que incrementó el temor entre los residentes del sector.

Este es el tercer ataque que sufre la empresa Midivisa en lo que va de junio. El pasado 3 de junio, una de sus unidades fue atacada por un falso pasajero que disparó dentro de la combi en movimiento. Un día después, extorsionadores incendiaron otro vehículo de la empresa y dejaron una nota exigiendo el pago de cupos.

🔴🔵 Ventanilla: Chofer y pasajera resultan heridos tras atentado contra combi de la empresa Midivisa.



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Las autoridades no descartan que detrás de estos atentados se encuentre la banda criminal conocida como "Los Chuckys", organización que en febrero pasado habría distribuido mensajes extorsivos dirigidos a las empresas de transporte que circulan por la avenida Néstor Gambetta. Mientras continúan las diligencias, peritos de Criminalística realizan las investigaciones correspondientes y los vecinos exigen mayores medidas de seguridad para frenar la violencia que golpea al transporte público.

Es así que, este nuevo atentado contra una unidad de Midivisa evidencia la creciente vulnerabilidad del transporte público frente a las extorsiones en Ventanilla. Mientras las investigaciones avanzan para identificar a los responsables, conductores, pasajeros y vecinos demandan acciones urgentes que permitan recuperar la seguridad y evitar nuevas víctimas.