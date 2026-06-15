Los Olivos: Denuncian que menor de un año murió presuntamente dentro de guardería en extrañas circunstancias

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La muerte de un niño de un año al interior de una guardería ubicada en Los Olivos ha generado indignación entre familiares y vecinos, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del caso.

Mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes, la familia denuncia presuntas negligencias en la atención brindada al menor y cuestiona la demora en trasladarlo a un centro de salud cuando comenzó a presentar problemas de salud.

La tragedia ocurrió en el Centro de Estimulación Temprana y Guardería "Babyland", ubicado en la avenida Guandoy, en el distrito de Los Olivos. Según las primeras informaciones, el menor permaneció durante varias horas bajo el cuidado del personal del establecimiento antes de que sus padres fueran alertados de que no reaccionaba.

La Policía detuvo a las encargadas del cuidado de los niños mientras continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento del pequeño.

Familia denuncia demora en la atención del menor

El abogado de la familia Carranza Chérrez señaló que el niño ingresó a la guardería durante la mañana y que recién cerca de la 1:45 de la tarde se comunicaron con la madre para informarle que el menor se encontraba en mal estado.

"Resulta que el día viernes el menor se encontraba acá bajo el cuidado de esta guardería. El menor llega acá a las 8:20 de la mañana aproximadamente, y 1:45 aproximadamente llaman a la madre haciendo ver que el menor se encontraba mal y no reaccionaba", declaró.

Según la defensa, el tiempo empleado para contactar a los padres habría sido determinante, pues el establecimiento se encuentra a pocas cuadras de un centro médico. Posteriormente, fueron los propios padres quienes trasladaron al menor al Hospital de Los Olivos, donde los médicos únicamente certificaron el fallecimiento.

"Lejos de llevarlo a un nosocomio más cercano que está a tres cuadras de acá, han perdido tiempo crucial en llamar a la madre", afirmó el abogado.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Un menor de apenas un año de edad falleció al interior de una guardería en el distrito de Los Olivos, en circunstancias que vienen siendo investigadas por las autoridades.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/kwn1bUAtcL — Exitosa Noticias (@exitosape) June 15, 2026

Necropsia y cámaras de seguridad bajo la lupa

La defensa también informó que la necropsia preliminar determinó la presencia de un edema pulmonar . Sin embargo, sostuvo que existen otros elementos que deben ser investigados.

"Es un edema pulmonar, entonces eso no se puede ver. Lejos de eso, más allá de lo que haya pasado dentro de las instalaciones, se puede observar notoriamente que hay un hematoma en el pómulo derecho y en la frente del lado derecho", señaló.

Otro de los aspectos que genera preocupación es la aparente ausencia de registros de videovigilancia dentro del establecimiento. No obstante, precisó que existen cámaras en los exteriores que podrían ayudar a reconstruir los hechos y determinar quiénes estuvieron presentes durante el incidente.

"Eso es lo controversial. Este centro tiene el letrero donde nosotros como padres vemos una garantía para matricular a nuestros menores. Sin embargo, no hay", indicó el abogado.

La muerte de este menor de apenas un año ha conmocionado a Los Olivos y ha puesto bajo cuestionamiento los protocolos de seguridad y atención en centros de cuidado infantil.

Mientras la familia exige respuestas y justicia, las autoridades deberán esclarecer si existieron negligencias o responsabilidades que contribuyeron al desenlace fatal. Los resultados de las investigaciones serán claves para determinar qué ocurrió realmente dentro de la guardería y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.