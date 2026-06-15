SJL: Balacera mientras tomaban licor dejó un muerto y dos heridos en Nuevo Perú

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito de San Juan de Lurigancho. Un ataque armado registrado en el asentamiento humano Nuevo Perú dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas heridas. El hecho ocurrió en una zona donde se desarrollaba una celebración tradicional, lo que provocó que muchos vecinos confundieran los disparos con fuegos artificiales.

Los balean mientras tomaban

Según las primeras investigaciones, Fredy Clemente Calixto Quevedo, de 39 años, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a Gerson Tipila Rodríguez en el pasaje tres de la zona conocida como "La Tranquera". En ese momento, tres sujetos llegaron a bordo de una motocicleta. Dos de ellos descendieron del vehículo y abrieron fuego contra ambas víctimas, mientras el tercer integrante permaneció a la espera para facilitar la huida tras el ataque.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el sector. Tras la balacera, los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital 10 de Canto Grande. Sin embargo, los médicos confirmaron el fallecimiento de Fredy Calixto debido a la gravedad de las heridas. En tanto, Gerson Tipila permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención especializada.

Un vecino de la zona relató cómo ocurrieron los hechos y explicó que, en un primer momento, nadie imaginó que se trataba de un ataque armado.

"Han subido por la losa y eran tres personas en una moto lineal, lo cual ya es algo sospechoso. Subieron y pasó como un minuto y empezaron a sonar disparos, pero todos pensamos que eran cohetes nomás. Recién dejaron corriendo y dicen que vieron la balacera y ya han encontrado a los dos chicos malheridos (...) no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas", indicó.

🔴🔵 SJL: Ataque a balazos mientras tomaban licor dejó un muerto y dos heridos en Nuevo Perú.



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Vecinos exigen más seguridad

La tercera víctima fue identificada como Manuel Villanueva Sánchez, de 54 años. El hombre salía de su vivienda cuando una bala perdida lo alcanzó en el brazo. De acuerdo con los vecinos, su estado es estable.

"Ha estado bajando de su casa y le cayó la bala en el brazo. El estado del señor no lo sé, pero dicen que está un poco bien, pero otros dos sí que están en UCI. La policía viene cuando todo ya pasó. Cuando ya no hay nada y aquí lo que se pide es que haya más seguridad", agregó el testigo.

Tras varias horas de trabajo, los peritos de Criminalística concluyeron las diligencias en la escena del crimen y la Policía retiró el cerco de seguridad. En el lugar aún permanecían las botellas de licor que consumían las víctimas antes del ataque, mientras los agentes continúan investigando el móvil del asesinato y la identidad de los responsables.