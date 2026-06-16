Caen dos delincuentes implicados en ataques armados contra empresa de transportes Z Buss en Independencia

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La empresa de transportes Z Buss se convirtió en noticia durante la última semana luego de ser víctima de ataques armados contra su local en Independencia. Producto de estos atentados, un trabajador de dicha empresa resultó herido en lo que sería el segundo ataque armado sufrido en menos de 24 horas.

Estos hechos los obligaron a paralizar sus labores de manera temporal, pero luego las retomaron continuando con sus viajes al norte chico de Lima. Ahora, efectivos de la Policía Nacional del Perú les regalaron una buena noticia luego de lograr la captura de dos sujetos que habrían sido responsables de disparar contra esta unidad el pasado 10 de junio en la avenida Alfredo Mendiola.

Capturan a sujetos responsables de atacar local de Z Buss

Gracias a una paciente labor de seguimiento, agentes de las fuerzas del orden lograron identificar y luego reducir a estos dos criminales a pesar de que intentaron huir a toda velocidad a bordo de una moto lineal. Además, los capturados intentaron disparar contra los policías en su intención de fugarse.

El mayor Cárdenas, perteneciente a la División de Homicidios de la PNP, indicó que ambos sujetos responden a los nombres de Cerquén La Madrid André David y Briceño Axel Alejandro. Este último es de nacionalidad venezolana y presenta ingreso ilegal al país.

"El día 12 de junio se han detenido a dos sujetos en horas de la tarde cuando se encontraban intentando abatir a personal policial", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Dos presuntos delincuentes vinculados a los ataques armados contra la empresa de transportes Z Buss fueron capturados por la Policía. Según las autoridades, los sujetos habrían intentado enfrentarse y abatir a los agentes durante la intervención



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El mayor PNP dejó en claro que gracias a las pericias realizadas y las investigaciones que vienen avanzando de la mejor manera, se pudo confirmar que los detenidos participaron directamente en los atentados armados contra la empresa Z Buss.

A su vez, la policía les incautó la moto con la que los sujetos dispararon contra la unidad en Independencia y con la que habrían cometido otros crímenes. Ahora, serán puestos a disposición de la Fiscalía para pedir que sean encarcelados de manera preliminar y continuar con las indagaciones.

Pertenecerían a 'La Federación'

Los primeros reportes señalan que el peruano y el venezolano capturado serían parte de la organización criminal denominada 'La Federación' la cual ha sido responsable de las amenazas contra esta línea interprovincial.

En resumen, la Policía Nacional del Perú capturó a dos sujetos que estarían directamente implicados en los recientes ataques armados que sufrió la empresa de transportes Z Buss en Independencia.