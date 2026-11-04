Estados Unidos: helicóptero se accidenta en Miami-Dale y deja un fallecido y dos personas heridas

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente aéreo se registró en el condado de Miami-Dade, luego de que un helicóptero pequeño se estrelló frente a la bahía de Key Biscayne, en Florida, según información de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Este hecho dejó a un pasajero fallecido y dos heridos.

Tomaban fotografías desde el aire

Dos adultos que resultaron afectados fueron trasladados a un centro de traumatología cercano, de acuerdo a información que maneja la cadena CNN de parte del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dale. No obstante, no se conoció su estado de salud ni la identidad del fallecido.

Imágenes aéreas del lugar del accidente muestran que los patines del helicóptero tenían la apariencia de contar con dispositivos de flotación amarillos con la capacidad de inflarse, parecido a un chaleco de salvavidas. Esto ayuda a la aeronave a mantenerse a flote en caso de realizar un acuatizaje de emergencia.

BREAKING: A helicopter has reportedly crashed into Biscayne Bay, Florida, as search-and-rescue crews respond. https://t.co/BRfG4dApTb — Breaking911 (@Breaking911) November 4, 2026

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó preliminarmente que la tripulación se disponía a tomar fotos aéreas antes del accidente. Además se conoció que el vehículo aéreo pertenecía a una empresa de fotografía aérea, según registros de la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés).

Ambas agencias anunciaron que investigarán las causas del siniestro, ocurrido una semana después de otro en Oregon, donde estuvieron involucrados dos helicópteros. También se suma al acontecido en Los Ángeles el mes pasado, con un helicóptero de noticias accidentado y que dejó tres personas fallecidas.

Mal tiempo en Florida

El modelo de este vehículo aéreo era un Robinson R44 y despegó poco después de las 11 de la mañana del aeropuerto North Perry, en Pembroke Pines, Florida, de acuerdo con información que ofrece el sitio de seguimiento de vuelos Flightrada24. Se dirigió hacia el sur y dio vueltas cerca del puente hacia Key Biscayne antes de siniestrarse.

Cerca de la hora en la que emprendió su vuelo, la estación meteorológica más cercana, en el Aeropuerto Internacional de Miami, a unos 22,5 kilómetros de la villa de donde partió, registró tormentas eléctricas, rayos y lluvia ligera, además de vientos desde el este de 14.5 km/h y más cerca del accidente ráfagas de 32 km/h.

Un accidente aéreo en el que estuvo involucrado un helicóptero civil dejó el saldo de un fallecido y dos personas heridas, en Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade, Florida, en Estados Unidos. Las autoridades locales investigan las causas del siniestro.