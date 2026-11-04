Huánuco: ciudadanos acatan paro total por falta de agua potable y exigen la construcción de una planta de tratamiento

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ciudad de Huánuco acata un paro general debido al desabastecimiento de agua potable que, según los manifestantes, perjudica a los habitantes desde hace aproximadamente dos meses. Esta jornada comenzó a las 00:00 horas y que incluyó el cierre de comercios, la suspensión de actividades escolares y el bloqueo de un tramo de la carretera Central.

En la movilización participan organizaciones sociales, vecinos, organizaciones de base, colegios profesionales y trabajadores de construcción civil. No obstante, los ciudadanos exigen soluciones inmediatas, la renuncia de funcionarios públicos, la construcción de una planta de tratamiento y la salida del OTASS de la zona.

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Huánuco acata un paro total por la falta de agua potable, exigiendo la construcción de una planta de tratamiento



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Enfrentamientos en exteriores de SEDA Huánuco

Durante las movilizaciones se registraron enfrentamientos en los exteriores de la empresa SEDA Huánuco, lugar donde operan las instalaciones vinculadas a la administración del OTASS.

De acuerdo con el reporte de Canal N, efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a las personas que intentaban ingresar al local, lo cual afectó a algunos manifestantes.

Cabe mencionar que el dirigente regional Armando Matos participó en la protesta y declaró que la medida responde a la falta del recurso y a los montos elevados que figuran en los recibos de pago.

Asimismo, cuestionó el cambio de medidores ejecutado en sectores como Amarilis, Pillco Marca y Huánuco, pues considera que esta acción habría originado el incremento en las tarifas aplicadas a los usuarios.

Ante ello, otro representante de los manifestantes sostuvo que el agua que llega a las viviendas no sería apto para el consumo humano por deficiencias en el sistema de conducción y una presunta contaminación en el recorrido, mencionando problemas en la zona de Canchán.

Suministro de agua potable se restringe por tubería rota

No obstante, las recientes lluvias podrían explicar las limitaciones en la distribución del servicio. Según Canal N, reportes de la prensa local informan que se habría registrado la rotura de una tubería matriz de aproximadamente 10 pulgadas por esta razón.

A este problema técnico se suma el impacto de las lluvias recientes, las cuales habrían elevado las aguas del río Higueras, que funciona como la principal fuente de captación para abastecer a toda la zona.

Esta condición del caudal dificulta el proceso de potabilización y habría provocado que el suministro se restrinja hasta en un 75 % de su capacidad operativa. Mientras tanto, la ciudadanía mantiene las medidas de protesta en su pedido de retirar a los encargados de administrar el servicio y construir una nueva infraestructura de tratamiento del agua.