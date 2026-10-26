Vía rápida Canadá: Este martes 27 de octubre, comienzan los desvíos en Lima por obras que durarán 11 meses

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ejecución de la nueva vía rápida Canadá comenzará este martes 27 de octubre en horas de la noche, con la implementación de un plan de desvío vehicular que modificará la circulación en importantes avenidas de Lima.

La intervención, a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), tendrá un plazo de ejecución de 11 meses.

Vía rápida Canadá: ¿qué calles tendrán restricciones?

Los trabajos comprenderán la avenida Canadá, desde la avenida Arqueología hasta la avenida Circunvalación, además de un tramo de esta última vía en dirección hacia la avenida Javier Prado. Debido a las restricciones, los conductores de vehículos particulares deberán utilizar rutas alternas para desplazarse por la zona.

Luis Felipe Gamarra, gerente general de Invermet, precisó que el cierre vehicular comprenderá el tramo de la avenida Canadá entre Arqueología y Circunvalación. Asimismo, explicó que durante la ejecución del proyecto esta arteria estará destinada únicamente al transporte público y pesado.

En cuanto a la circulación durante las obras, el funcionario indicó que, durante el primer mes, la avenida Canadá permanecerá abierta con dos carriles. Posteriormente, solo quedará un carril habilitado mientras continúen los trabajos.

Los vecinos que residen en las inmediaciones de la intervención serán empadronados para recibir los pases correspondientes, a fin de facilitar sus desplazamientos durante el periodo de ejecución.

Tres viaductos y mejoras en infraestructura vial

El proyecto contempla la construcción de tres viaductos para mejorar la conexión entre importantes vías de la capital. El primer eje vial recorrerá 1,9 kilómetros de la avenida Canadá, desde un punto ubicado aproximadamente a 300 metros de la avenida Circunvalación hasta la avenida Arqueología.

El segundo eje tendrá una extensión de 1,1 kilómetros, entre la avenida Arqueología y la calle Celendín. En tanto, el tercer viaducto tendrá forma de U y estará ubicado en la avenida Circunvalación, donde permitirá facilitar los retornos vehiculares.

Además de estas estructuras, la obra incluye el cambio de la carpeta asfáltica, el mejoramiento y reconstrucción de veredas y paraderos, así como la implementación de un nuevo sistema de semaforización. También se incorporarán áreas verdes, una ciclovía, alumbrado público y señalización horizontal y vertical.

La inversión asciende a S/ 226 millones y el plazo establecido para la etapa de obra es de 330 días calendario. La intervención abarcará un área de 3,71 kilómetros y, de acuerdo con la comuna limeña, beneficiará a más de un millón de habitantes.

La construcción de la vía rápida Canadá busca mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en este sector de Lima. Sin embargo, durante los 11 meses previstos, los conductores deberán tomar precauciones, informarse sobre las rutas alternas y planificar sus viajes para reducir las complicaciones ocasionadas por las restricciones vehiculares.