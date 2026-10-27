Visita del papa León XIV: Gobierno autoriza contrataciones excepcionales para reforzar la limpieza en Cajamarca, Lambayeque y Ucayali

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno estableció medidas excepcionales en materia de contratación pública y gestión ambiental para reforzar el servicio de limpieza pública en Cajamarca, Lambayeque y Ucayali, como parte de los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú. La disposición busca garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos antes, durante y después de las actividades programadas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia 014-2026, publicado en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Según la norma, las disposiciones tendrán vigencia hasta el 16 de noviembre de 2026 y su implementación será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas.

El Ejecutivo advirtió que la concentración y el desplazamiento de asistentes durante la visita apostólica podrían generar un incremento extraordinario de residuos sólidos y una mayor demanda de los servicios de limpieza en las zonas de concentración, vías de acceso y espacios destinados a los visitantes.

En ese contexto, el decreto señala que la capacidad habitual de los municipios podría resultar insuficiente para atender las necesidades de barrido, recolección, transporte y disposición de los desechos. Esta situación podría favorecer la contaminación del agua, el suelo y los alimentos, además de incrementar los riesgos de enfermedades.

Gobierno autoriza contrataciones excepcionales

Como parte de las disposiciones aprobadas, los gobiernos regionales de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali podrán contratar bienes y servicios estrictamente necesarios para atender las necesidades extraordinarias relacionadas con la visita del sumo pontífice.

Para ello, estarán autorizados a utilizar el procedimiento de selección no competitivo contemplado en la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069, y su reglamento. Esta habilitación busca agilizar las acciones operativas necesarias para reforzar la limpieza pública en las zonas involucradas.

Personal de limpieza pública.

Asimismo, los gobiernos regionales de Lambayeque y Ucayali deberán coordinar con las municipalidades provinciales y distritales la ejecución de las actividades previstas, sin necesidad de suscribir convenios.

Sin embargo, la autorización no libera a las entidades del cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias vigentes. Las contrataciones deberán responder exclusivamente a las necesidades extraordinarias derivadas de la visita papal y no podrán sustituir las responsabilidades habituales de los municipios.

Municipios y Minam coordinarán labores de limpieza

El decreto también establece mecanismos de coordinación para evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar una distribución eficiente de las tareas. En ese sentido, los gobiernos regionales de Lambayeque y Ucayali deberán organizar con las municipalidades las zonas de intervención, los turnos de trabajo, el acceso a información operativa y el aprovechamiento de la infraestructura disponible.

Por su parte, las municipalidades deberán proporcionar información sobre la generación de residuos, las rutas de recolección, su capacidad operativa, los contratos vigentes y el destino final de los desechos. Además, mantendrán la prestación regular de los servicios que tienen a su cargo.

El Ministerio del Ambiente (Minam) brindará asistencia técnica para la programación y el manejo adecuado de los residuos sólidos, mientras que las autoridades competentes conservarán sus funciones de supervisión y fiscalización.

Las medidas buscan fortalecer temporalmente la capacidad de respuesta de las autoridades regionales y locales ante el incremento previsto de residuos durante la visita del papa León XIV. El desafío será garantizar una limpieza eficiente y prevenir riesgos sanitarios, sin descuidar las obligaciones ambientales ni los servicios municipales habituales.