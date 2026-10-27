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Preparativos para la visita papal

Visita del papa León XIV: Gobierno autoriza contrataciones excepcionales para reforzar la limpieza en Cajamarca, Lambayeque y Ucayali

El Ejecutivo aprobó medidas extraordinarias y temporales para garantizar el manejo de residuos sólidos durante las actividades vinculadas a la visita del papa León XIV al Perú.

Papa Leon XIV cumple 71 años hoy 14 de septiembre
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27/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 27/10/2026

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El Gobierno estableció medidas excepcionales en materia de contratación pública y gestión ambiental para reforzar el servicio de limpieza pública en Cajamarca, Lambayeque y Ucayali, como parte de los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú. La disposición busca garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos antes, durante y después de las actividades programadas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia 014-2026, publicado en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Según la norma, las disposiciones tendrán vigencia hasta el 16 de noviembre de 2026 y su implementación será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas.

El Ejecutivo advirtió que la concentración y el desplazamiento de asistentes durante la visita apostólica podrían generar un incremento extraordinario de residuos sólidos y una mayor demanda de los servicios de limpieza en las zonas de concentración, vías de acceso y espacios destinados a los visitantes.

En ese contexto, el decreto señala que la capacidad habitual de los municipios podría resultar insuficiente para atender las necesidades de barrido, recolección, transporte y disposición de los desechos. Esta situación podría favorecer la contaminación del agua, el suelo y los alimentos, además de incrementar los riesgos de enfermedades.

Gobierno autoriza contrataciones excepcionales

Como parte de las disposiciones aprobadas, los gobiernos regionales de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali podrán contratar bienes y servicios estrictamente necesarios para atender las necesidades extraordinarias relacionadas con la visita del sumo pontífice.

Para ello, estarán autorizados a utilizar el procedimiento de selección no competitivo contemplado en la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069, y su reglamento. Esta habilitación busca agilizar las acciones operativas necesarias para reforzar la limpieza pública en las zonas involucradas.

Personal de limpieza pública.
Personal de limpieza pública.

Asimismo, los gobiernos regionales de Lambayeque y Ucayali deberán coordinar con las municipalidades provinciales y distritales la ejecución de las actividades previstas, sin necesidad de suscribir convenios.

Sin embargo, la autorización no libera a las entidades del cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias vigentes. Las contrataciones deberán responder exclusivamente a las necesidades extraordinarias derivadas de la visita papal y no podrán sustituir las responsabilidades habituales de los municipios.

Municipios y Minam coordinarán labores de limpieza

El decreto también establece mecanismos de coordinación para evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar una distribución eficiente de las tareas. En ese sentido, los gobiernos regionales de Lambayeque y Ucayali deberán organizar con las municipalidades las zonas de intervención, los turnos de trabajo, el acceso a información operativa y el aprovechamiento de la infraestructura disponible.

Por su parte, las municipalidades deberán proporcionar información sobre la generación de residuos, las rutas de recolección, su capacidad operativa, los contratos vigentes y el destino final de los desechos. Además, mantendrán la prestación regular de los servicios que tienen a su cargo.

El Ministerio del Ambiente (Minam) brindará asistencia técnica para la programación y el manejo adecuado de los residuos sólidos, mientras que las autoridades competentes conservarán sus funciones de supervisión y fiscalización.

Las medidas buscan fortalecer temporalmente la capacidad de respuesta de las autoridades regionales y locales ante el incremento previsto de residuos durante la visita del papa León XIV. El desafío será garantizar una limpieza eficiente y prevenir riesgos sanitarios, sin descuidar las obligaciones ambientales ni los servicios municipales habituales.

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