Cusco: crecida del río Kimbiri arrasa viviendas en el VRAEM y pone en riesgo varios puentes por las lluvias

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crecida del río Kimbiri, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), causó daños en viviendas de distintos sectores de Cusco. La emergencia ocurre tras las intensas lluvias que elevaron el caudal y obligaron a evacuar a pobladores de las zonas afectadas.

Río Kimbiri afecta viviendas y amenaza infraestructura

Según informó Canal N, la emergencia comprende los sectores de Miguel Grau, Helares y Kimbiri Alto, donde la fuerza del agua ocasionó daños en viviendas. La situación también mantiene en alerta a los pobladores por el posible impacto sobre los puentes utilizados para desplazarse entre distintas zonas.

Las evacuaciones de los pobladores forman parte de las primeras acciones adoptadas frente al avance del agua. La crecida del río representa un peligro para las familias que viven cerca de su cauce, especialmente en los puntos donde las lluvias incrementaron el volumen de agua.

El reporte periodístico también advierte sobre el riesgo para varios puentes de la zona. Estas estructuras son importantes para el tránsito de los habitantes y la conexión entre comunidades, por lo que los daños o las restricciones de paso podrían dificultar los desplazamientos mientras continúe la emergencia.

#EnVivo | VRAEM: El aumento del caudal del río Kimbiri arrasó con varias viviendas en sectores como Miguel Grau, Helares y Kimbiri Alto, en Cusco. Las autoridades iniciaron la evacuación de pobladores de las zonas afectadas. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxxtRz Lee también Comas: escolar fue operado tres veces tras sufrir perforación intestinal por un lápiz en colegio October 26, 2026

Hasta el momento, no se ha informado el número total de viviendas destruidas ni la cantidad de familias afectadas por la crecida del río Kimbiri. Las labores de evacuación continúan en los sectores afectados por las lluvias en el VRAEM, donde varios puentes también se encuentran en riesgo.

Antecedentes de lluvias intensas en Kimbiri

El distrito de Kimbiri ya registró emergencias similares durante este año. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el 11 de junio del 2026 se produjo un desborde del río Kimbiri, acompañado de derrumbes, deslizamientos y huaicos que ocasionaron daños materiales.

Aquella emergencia afectó viviendas, infraestructura de transporte y actividades agrícolas en comunidades como Pomareni, San Luis, Ivanquiari, Camuniato y Helares, además de sectores vinculados a los centros poblados de Kimbiri Alto y Samaniato.



Las lluvias intensas ya provocaron emergencias en Kimbiri durante este año, con daños en viviendas, vías de transporte y terrenos agrícolas. Esta vez, la crecida del río afectó casas y puso en riesgo varios puentes, mientras se realizan evacuaciones en las zonas afectadas.

Mientras continúan las labores de respuesta, la crecida del río Kimbiri y las lluvias en el VRAEM mantienen la atención sobre las viviendas expuestas y los puentes en riesgo. El balance de daños, la cantidad de personas evacuadas y las medidas adicionales dependerán de la información oficial que se publique.