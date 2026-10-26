Comas: escolar fue operado tres veces tras sufrir perforación intestinal por un lápiz en colegio

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un escolar de 11 años terminó con el intestino perforado tras un incidente con un lápiz en su colegio, ubicado en Comas. El menor fue sometido a tres operaciones y su familia afronta gastos médicos superiores a S/12.000, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

Fiscalía investiga el incidente ocurrido en el colegio de Comas

Según informó Latina Noticias, el caso involucra a un estudiante de la institución educativa Federico Villarreal, ubicada en Collique, distrito de Comas. La denuncia familiar señala que un compañero habría colocado un lápiz en el asiento del menor, provocándole una grave lesión cuando se sentó.

El escolar necesitó atención médica en el Hospital Sergio Bernales, donde fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas. El menor permaneció hospitalizado cerca de un mes debido a la lesión intestinal, mientras sus familiares afrontaban las dificultades relacionadas con su recuperación.

La Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte quedó a cargo de las diligencias preliminares para esclarecer las circunstancias del incidente. Asimismo, la madre y el menor debían rendir sus declaraciones el martes 27 de octubre, como parte de las actuaciones previstas.

La investigación busca recoger información sobre lo sucedido dentro del centro educativo y determinar las responsabilidades que correspondan. Hasta que se esclarezcan los hechos, la colocación del lápiz y las circunstancias exactas de la lesión deben presentarse como parte de la denuncia familiar, no como hechos judicialmente establecidos.

Familia denuncia gastos médicos y cuestiona el apoyo recibido

La madre del escolar reportó que los gastos derivados de la atención médica superaron los S/12.000. La familia también cuestionó la ayuda económica recibida y la forma en que se gestionó una actividad solidaria organizada para contribuir con los costos del tratamiento del menor.

De acuerdo con los reportes, la familia señaló que recibió S/2.000 como apoyo económico, una cantidad inferior a los gastos que afrontaba por la atención hospitalaria. Los padres también expresaron reclamos sobre la respuesta de la dirección del colegio tras lo ocurrido y el manejo de los fondos recaudados.

El caso generó pedidos de esclarecimiento sobre las circunstancias del incidente y la asistencia brindada al estudiante. La versión de los familiares constituye una parte central de la denuncia, mientras las autoridades deben reunir información para establecer qué ocurrió y evaluar las posibles responsabilidades.

La situación del escolar de 11 años, la perforación intestinal y los gastos médicos continúan siendo los principales puntos del caso ocurrido en Comas. Las diligencias fiscales permitirán avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados, mientras la familia busca respuestas por las lesiones y los costos de recuperación del menor.