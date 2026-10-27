RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Guía futbolera

Partidos de HOY, martes 27 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, martes 27 de octubre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, Serie A, Copa de La Liga inglesa, el Clausura argentino, entre otros, tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, martes 27 de octubre
Programación de partidos de hoy, martes 27 de octubre (Composición Exitosa)

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 27 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Comienza la décimo cuarta fecha del Torneo Clausura, hay un partido programado:

  • 3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Sport Huancayo — L1 MAX

Partidos de la Serie A HOY

Termina la novena jornada del campeonato italiano, hay tres partidos programados:

  • 12:30 p.m. | Sassuolo vs. Lazio — Disney+
  • 2:45 p.m. | Roma vs. Cagliari — Disney+
  • 2:45 p.m. | Torino vs. Como — Disney+

Partidos de Copa de la Liga HOY

La pelota también rodará en el torneo intermedio inglés, hay dos partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Bradford City vs. Perborough United — Disney+
  • 8:00 a.m. | Fleetwood Town vs. Arsenal — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay un partido programado de pronóstico reservado:

Paolo Guerrero y Magaly Medina coincidieron en la Plaza de Acho: ¿qué dijo el futbolista al respecto?
Lee también

Paolo Guerrero y Magaly Medina coincidieron en la Plaza de Acho: ¿qué dijo el futbolista al respecto?

  • 5:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Independiente de Rivadavia — Disney+

Partidos de la DFB Pokal HOY

Comienzan los dieciséisavos de final del campeonato intermedio alemán, hay siete partidos programados:

  • 12:00 p.m. | Hamburgo vs. Eintracht Frankfurt — DFB Play
  • 12:00 p.m. | Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig — DFB Play
  • 12:00 p.m. | SG Sonnenhof Brobaspach vs. Augsburgo — DFB Play
  • 12:00 p.m. | VFL Bochum vs. Mainz 05 — DFB Play
  • 2:45 p.m. | Colonia vs. Union Berlin — DFB Play
  • 2:45 p.m. | Borussia Monchengladbach vs. Karlsruher SC — DFB Play
  • 2:45 p.m. | Borussia Dortmund vs. Werder Bremen — DFB Play

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay dos partidos programados de la zona media y baja de la tabla:

  • 6:00 p.m. | Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas — WinSports
  • 8:05 p.m. | Boyacá Chicó vs. Junior de Barranquilla — WinSports

Este martes 27 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

Jean Deza vuelve al fútbol: fue anunciado como flamante refuerzo de equipo de la Copa Perú
Lee también

Jean Deza vuelve al fútbol: fue anunciado como flamante refuerzo de equipo de la Copa Perú

Temas relacionados DFB Pokal Futbol Internacional Liga1 2026 partidos de hoy

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA