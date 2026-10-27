Partidos de HOY, martes 27 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 27 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Comienza la décimo cuarta fecha del Torneo Clausura, hay un partido programado:

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Sport Huancayo — L1 MAX

Partidos de la Serie A HOY

Termina la novena jornada del campeonato italiano, hay tres partidos programados:

12:30 p.m. | Sassuolo vs. Lazio — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Roma vs. Cagliari — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Torino vs. Como — Disney+

Partidos de Copa de la Liga HOY

La pelota también rodará en el torneo intermedio inglés, hay dos partidos programados:

8:00 a.m. | Bradford City vs. Perborough United — Disney+

— Disney+ 8:00 a.m. | Fleetwood Town vs. Arsenal — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay un partido programado de pronóstico reservado:

5:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Independiente de Rivadavia — Disney+

Partidos de la DFB Pokal HOY

Comienzan los dieciséisavos de final del campeonato intermedio alemán, hay siete partidos programados:

12:00 p.m. | Hamburgo vs. Eintracht Frankfurt — DFB Play

— DFB Play 12:00 p.m. | Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig — DFB Play

— DFB Play 12:00 p.m. | SG Sonnenhof Brobaspach vs. Augsburgo — DFB Play

— DFB Play 12:00 p.m. | VFL Bochum vs. Mainz 05 — DFB Play

— DFB Play 2:45 p.m. | Colonia vs. Union Berlin — DFB Play

— DFB Play 2:45 p.m. | Borussia Monchengladbach vs. Karlsruher SC — DFB Play

— DFB Play 2:45 p.m. | Borussia Dortmund vs. Werder Bremen — DFB Play

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay dos partidos programados de la zona media y baja de la tabla:

6:00 p.m. | Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas — WinSports

— WinSports 8:05 p.m. | Boyacá Chicó vs. Junior de Barranquilla — WinSports

Este martes 27 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.