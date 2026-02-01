Elecciones Regionales y Municipales 2026: Reniec culmina verificación de más de 132 000 fichas de afiliados a 76 organizaciones políticas

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte del cronograma electoral correspondiente a las elecciones regionales y municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) culminó la verificación de un total de 132 002 fichas de afiliados correspondientes a 76 organizaciones políticas participantes en la jornada democrática programada a desarrollarse el próximo domingo domingo 4 de octubre.

Como se recuerda, el Gobierno convocó el pasado 7 de enero, vía el Decreto Supremo N.º 001-2026-PCM, a los comicios que determinarán a las nuevas autoridades regionales y locales para el período 2027 - 2031.

¿Cuántas solicitudes resultaron procesadas y observadas?

Es importante mencionar, que el mencionado proceso se desarrolló conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 32536, publicada el 25 de diciembre de 2025, el cual autorizó de manera excepcional, la afiliación de ciudadanos a organizaciones políticas entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de enero de 2026.

En ese sentido, el RENIEC recibió 153 solicitudes de inscripción y/o actualización de padrones incrementales de afiliados. De este total, 120 solicitudes fueron procesadas y 33 resultaron observadas, cuyos resultados fueron remitidos oportunamente a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, la Dirección de Registro Electoral del RENIEC atendió dentro del plazo electoral las subsanaciones de 19 padrones incrementales. Vale mencionar que, de acuerdo con el cronograma electoral vigente, el 15 de enero último fue la fecha límite para que la DNROP remita los padrones incrementales al Reniec para su verificación y el 30 del mismo mes fue el plazo máximo para la entrega de resultados.

Otras fechas destacadas

De acuerdo con el cronograma electoral que fuera aprobado el pasado 2 de enero del 2026 por el JNE, se destacan otros hitos en el marco de la jornada electoral que definirá la elección de las autoridades para los próximo cuatro años, desde el 1 de enero del 2027. En ese sentido, se mencionan las siguientes fechas claves:

16 de febrero : fecha límite para que las alianzas electorales logren su inscripción ante el ROP del JNE. Además, para que los partidos políticos informen la modalidad de sus elecciones primarias .

: fecha límite para que las logren su inscripción ante el ROP del JNE. Además, para que los informen la de sus . 25 de marzo : hasta esa fecha, el Reniec deberá entre entregar al JNE los padrones electorales d e electores afiliados y no afiliados .

: hasta esa fecha, el Reniec deberá entre entregar al JNE los d . 2 de abril : fecha máxima para la presentación de solicitudes de candidatos políticos .

: para la de . 3 de abril : fecha límite para la aprobación del padrón electoral por parte del JNE.

: fecha límite para la por parte del JNE. 9 de abril : fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen sus candidaturas finales ante la ONPE.

: fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen sus ante la ONPE. 7 de mayo : fecha límite para la remisión del padrón electora..

: fecha límite para la remisión del padrón electora.. 17 de mayo : día de elecciones primarias .

: . 24 de mayo : día de elecciones primarias .

: . 1 de junio: fecha máxima de proclamación de resultados de las elecciones primarias.

Asimismo, está establecido, que hasta el 6 de junio se deberá aprobar el padrón electoral definitivo; además, el 16 del mismo mes se cierra el ROP y los partidos deberán presentar oficialmente a sus candidatos políticos.

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

Finalmente, hasta el 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.