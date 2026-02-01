San Juan de Lurigancho: Agentes policiales frustran nuevo atentado contra bus de 'La 50'

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En una rápida respuesta contra la criminalidad. Agentes policiales lograron capturar a dos presuntos extorsionadores, quienes al promediar las 3:00 p. m. del sábado 31 de enero, intentaron disparar al conductor de la unidad de transporte público de la empresa conocida como 'La 50', a la altura del paradero 14 de la Av. Central, San Juan de Lurigancho.

El accionar policial corresponde al marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno para seguir haciéndole frente a la delincuencia. Dicho dispositivo tiene vigencia del 20 de enero al 20 de febrero, vía Decreto Supremo N.º 006-2026-PCM.

Frustran nuevo ataque extorsivo en SJL

De acuerdo con la versión del conductor, cuando conducía su vehículo por la vía, dos sujetos, a bordo de sus respectivas motos lineales, se le acercaron minutos antes de las 3:40 p. m. con la intención de atacarlo, presumiblemente con un arma de fuego.

En medios de la desesperación de los pasajeros, el conductor tuvo el rápido reflejo de realidad una maniobra para evadir a los hampones, lográndose poner a buen recaudo junto a todos usuarios.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) interceptaron a los presuntos extorsionadores a la altura del paradero 6 de la Av. Central, trasladándolos a la comisaría de Mariscal Cáceres a fin de realizar las diligencias preliminares correspondientes.

Uno de los trabajadores de la empresa indicó a Exitosa que el conductor no había recibido amenaza alguna ni tampoco sus demás compañeros, tampoco se registran notas extorsivas en sus paraderos finales. De momento, no han tomado la decisión de paralizar su recorrido para este domingo 1 de febrero o las siguientes horas.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Momentos de terror vivió un conductor de transporte público de la empresa 'La 50' en el distrito de SJL, luego de que dos sujetos intentaran atacarlo.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/VkzLO6OJnC — Exitosa Noticias (@exitosape) February 1, 2026

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana estaría en su etapa final

En medio de la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra las empresas, emprendedores y ciudadanos de Lima y Callao, el presidente José Jerí Oré volvió a pronunciarse sobre la presentación de su Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Tras haber sido aplazado por segunda ocasión, el mandatario afirmó que su estrategia contra la delincuencia se encuentra en su última etapa, para lo cual ya debería presentarse dentro del plazo establecido.

"Si hemos podido logar los resultados que ahora tenemos en Lima y Callao con el marco normativo que aún se está actualizando, imagínense ahora con esas nuevas herramientas que tenemos ya en mano (...) Va a ser una herramienta potente que nos va a dar un norte, un horizonte y nos va a decir cuáles son las acciones que debemos seguir tomando", indicó este sábado 31 de enero.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN, publicada el sábado 24 de enero en el portal institucional del Ministerio del Interior (Mininter), se amplió por 10 días calendario, a partir del 26 de enero, la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, encargado de la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Dentro de lo revelado hasta la fecha por el mandatario, es que el plan cuenta con el asesoramiento técnico del FBI de los Estados Unidos; además, de que se incluyen acciones en los penales y repotenciamiento de las fuerzas del orden (Policía Nacional del Perú y serenos municipales).

En más de 100 días de gestión, la administración de José Jerí continúa trabajando en dicho dispositivo, mientras la delincuencia continúa cobrando vidas sin respetar los estados de emergencia.