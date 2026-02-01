Gobierno de José Jerí cambió sede del Día de la Amistad Perú-China tras pedido del MINCUL

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, afirmó que le propuso al presidente José Jerí cambiar la sede donde se llevaría a cabo la celebración del Día de la Confraternidad Perú-China, luego de que la embajada asiática revelara dicho dato.

Ministro de Cultura revela que cambio de sede fue iniciativa suya

En medio de las actividades durante el evento de este domingo 1 de febrero, Luna brindó un discurso en un acto protocolar, donde detalló que este cambio fue iniciativa suya y se debió a los espacios con los que cuenta la explanada del Mincul, en San Borja.

"Y le propuse al presidente que la sede que inicialmente había sido prevista, sea cambiada al Ministerio (de Cultura) porque, entre otras cosas, tiene la infraestructura, la logística y es, evidentemente, un espacio cultural", señaló el titular de Cultura.

Sin embargo, es importante recordar que fue la propia embajada de la República Popular China quien, a través de sus redes sociales, desmintió al presidente interino al señalar que la organización de la celebración estaba a cargo de dicha entidad.

Hasta ese momento, Jerí había indicado que el evento se realizaría en Palacio de Gobierno, pero la información de la invitación publicada por la embajada china no solo lo desmintió, sino que se desligó de la figura del mandatario.

Embajada de China en Perú desmintió a José Jerí.

José Jerí no asistió a celebración del Día de Confraternidad Perú-China

Pese a estas declaraciones del ministro de Cultura, ni José Jerí ni ninguna otra autoridad del Ejecutivo han llegado al evento de confraternidad. El presidente se encuentra investigado penalmente por sus reuniones secretas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, en el marco del caso 'Chifagate'.

A pesar del escándalo en torno al caso, el evento del Día de la Confraternidad Perú-China siguió adelante, a cargo del ministro Alfredo Briceño, el único funcionario del Gobierno que participó. Incluso, el embajador chino en Perú, Song Yang, tampoco se presentó.

Sin embargo, a Briceño lo acompañaron algunas personalidades chinas, empresarios y otros invitados.

En el 2024, el Congreso de la República aprobó una ley que oficializa la declaracion del día 1 de febrero con el Día de la Amistad Perú-China.

