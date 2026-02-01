Penal Ancón I: Fiscalía inicia investigación contra dos agentes del INPE tras fuga de interno

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras la fuga de madrugada de un interno del penal Ancón I que permanecía en un hospital de Puente Piedra este sábado, la Fiscalía anunció el inicio de una investigación preliminar contra dos agentes del INPE que se encargaban de custodiar al reo.

Las diligencias preliminares estarán a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra (Cuarto Despacho), que investigará a Pedro Gálvez e Iván Yacshua por el presunto delito de favorecimiento a la fuga.

El Ministerio Público señaló que el fiscal provincial José Orlando Rioja dispuso que el personal de la PNP del Depincri del distrito de Puente Piedra realice las pericias necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.

Ante la fuga del interno este sábado, identificado como Jesús Rolando Romero Baldoceda, tanto Gálvez como Yacshua se encuentran detenidos de forma preliminar en la sede policial de la jurisdicción mientras continúan las diligencias.

Recluso fuga de hospital de Puente Piedra

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado este sábado, 31 de enero, en el que informó que, cerca de las 3:20 de la mañana, el recluso Jesús Romero, quien cumplía condena en el establecimiento penitenciario Ancón I, fugó de un centro médico de Puente Piedra.

Este hecho se produjo cuando el reo se encontraba hospitalizado en dicho establecimiento de salud, donde venía recibiendo atención médica desde el pasado 2 de enero. "Bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria, conforme a los protocolos establecidos", se lee en la misiva pública.

Además, el INPE sostuvo que esta huida fue comunicada a la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de "que se activen las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes". Este reporte también fue realizado al Ministerio Público para que se inicie las investigaciones y diligencias conforme a ley.

En cuanto a las responsabilidades administrativas y penales, el personal penitenciario que se encontraba a cargo de la custodia del interno ha sido puesto a disposición de las autoridades.

Ello con el objetivo de determinar si es que existieron responsabilidades administrativas y penales por lo que se realizarán las investigaciones correspondientes.

