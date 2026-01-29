Municipalidad de La Molina pide suspensión de obras en la Av. Javier Prado

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de La Molina se pronuncia tras el cierre de un tramo de la avenida Javier Prado Este por el inicio del plan de desvío vehicular por la construcción de un nuevo paso a desnivel en el óvalo Monitor.

Tras la intensa congestión registrada este 29 de enero en parte de la transitada avenida, el referido municipio ha solicitado la suspensión de la obra vial y reabrir totalmente la vía de manera inmediata.

Municipio pide suspensión de obras

Este jueves 29 de enero se han iniciado oficialmente las obras de la vía rápida Javier Prado generando una intensa congestión vehicular en esta importante vía.

Durante las primeras horas de la mañana, el cierre del paso al óvalo Monitor ha generado grandes retrasos lo que ha llevado al Municipio de La Molina a solicitar la suspensión de las obras.

Los desvíos iniciaron el pasado 26 de enero donde se habilitaron nuevas medidas viales, sin embargo, este jueves se iniciaron las obras de la vía rápida a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

Si bien el municipio indicó que la construcción del viaducto, entre las avenidas El Golf y Los Frutales, es una obra "de impostergable ejecución"; los desvíos planteados "solo han generado caos adicional".

El municipio indicó que los vecinos molinenses solo cuentan con la vía Javier Prado y el Cerro Centinela como las únicas salidas al resto de Lima, lo que reduce significativamente el desplazamiento.

Por tal razón, solicitan a la Municipalidad de Lima e Invermet "paralizar de manera inmediata esos trabajos, suspender los desvíos y reabrir totalmente la vía", en tan solo el primer día del inicio de obras.

Comunicado de Municipalidad de La Molina

Indican incumplimientos de empresa contratista

En otra parte del comunicado, las autoridades ediles advierten que se han presentado una serie de incumplimientos por parte de la empresa contratista con Invermet.

Entre las deficiencia se encuentran la falta de adecuada señalización, semaforización no calibrada, falta de efectivos policiales para el control del tránsito y falta de personal para controlar el paso de camiones y colectivos.

Por tales incumplimientos, el municipio de La Molina solicitó la suspensión de las obras hasta que se subsanen los incumplimientos.