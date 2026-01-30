Municipalidad de Lima suspende marcha blanca en av. Javier Prado tras caos vehicular y quejas de vecinos

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de una ola de críticas por parte de los vecinos de La Molina, la Municipalidad de Lima anunció la postergación de la marcha blanca en la avenida Javier Prado que eran parte de las obras de de la Nueva Vía Rápida Javier Prado (Frutales-El Golf).

Así lo dio a conocer la comuna limeña a través de un comunicado donde aseguraron haber recogido el clamor de los ciudadanos de esta parte de la capital quienes se han visto afectados por el intenso tránsito vehicular a raíz del cierre parcial de esta importante vía.

En la primera parte de este pronunciamiento, la Municipalidad de Lima reconoce los compromisos contractuales que tiene INVERMET con el Consorcio Golf Los Incas quienes están a cargo de la construcción de la Nueva Vía Rápida Javier Prado.

Sin embargo, ese primer párrafo también deja en claro que el deber de la comuna es velar por la tranquilidad de sus vecinos y el bienestar ciudadano. Por ello, por pedido expreso del propio alcalde, Rengo Reggiardo, llegaron a la decisión de postergar esta marcha blanca y por ende el inicio de la construcción de este cuestionado proyecto.

"Teniendo en cuenta la incomodidad que se ha generado en los vecinos, conductores y público que transita por la zona, a pedido expreso de nuestro alcalde Renzo Reggiardo Barreto, se ha dispuesto postergar la 'marcha blanca' y el consecuente inicio de la construcción de la vía", indica parte del documento.

