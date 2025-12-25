¿Viajas por Fiestas? Entérate sobre el estado de las carreteras con el Mapa Interactivo de Alertas de la Sutran

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los viajes al interior del país durante los días feriados o fines de semana largo son casi una tradición por parte de miles de peruanos, quienes aprovechan la oportunidad para conocer y disfrutar de las maravillas naturales y turísticas que tiene nuestro país.

Como es sabido, para este 2025, el Gobierno decretó como día no laborable el viernes 26 de diciembre, empalmando con el día de Navidad, y ante la ocasión, te enseñamos cómo saber el estado de las carreteras a nivel nacional por si decides pasar unos días fuera del hogar.

Herramienta digital para viajar seguro y evitar contratiempos

Con el objetivo de informar sobre interrupciones, restricciones o riesgos en las vías nacionales ocasionados por lluvias intensas, huaicos, accidentes de tránsito, manifestaciones sociales o daños en la infraestructura vial, la Sutran pone a disposición de toda la ciudadanía su Mapa Interactivo de Alertas, una herramienta digital gratuita que permite conocer en tiempo real el estado de las carreteras de todo el país para planificar viajes más seguros.

Es importante recordar que, el sistema se encuentra operativo las 24 horas del día, y cuenta con información oficial y verificada proveniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, empresas concesionarias de carreteras y el personal de fiscalización de la entidad que se encuentra desplegado a lo largo de la Red Vial Nacional.

En ese sentido, si desean conocer la plataforma digital, pueden ingresar a su página web: http://gis.sutran.gob.pe/alerta_sutran/ o también desde la aplicación "Viaje Seguro" de la Sutran, disponible para dispositivos Android.

Otra plataforma de información

Debido a la alta afluencia de vehículos particulares y unidades de transporte interprovincial que circulan a lo largo de las carreteras de todo el Perú en cada fin de semana largo, desde la Sutran informan que se mantendrán en vigilancia continua para asegurar la actualización permanente y brindar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia vial.

En esa línea de acción, se mantendrán en constante alerta sus cuatro Centros de Gestión y Monitoreo (CGM),ubicados Lima, Arequipa, Junín y Piura, con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras.

Asimismo, los ciudadanos pueden comunicarse al Fiscafono: 999 382 606, canal oficial de WhatsApp de la Sutran, para reportar conductas peligrosas o situaciones de riesgo, como exceso de velocidad, maniobras temerarias, fallas mecánicas o incidentes que puedan comprometer la seguridad vial.

Finalmente, la institución exhortó a los viajeros a informarse antes de salir a la carretera, respetar las normas de tránsito y utilizar las herramientas tecnológicas como aliadas para un desplazamiento responsable y seguro.