Violencia y delincuencia generan temor en Alto de la Alianza tras brutal ataque nocturno vecinal

10/02/2026

La violencia y la delincuencia mantienen en alerta a vecinos del distrito de Alto de la Alianza, luego de que un varón fuera hallado agonizando y ensangrentado en las gradas de la vía auxiliar de la avenida Jorge Basadre Grohmann, frente a la calle Irlanda, en el pueblo joven La Esperanza, donde residentes denuncian reiterados hechos de inseguridad.

Hallazgo y traslado

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando agentes de serenazgo de Alto de la Alianza acudieron al lugar tras una llamada de alerta y encontraron al hombre inconsciente, con una herida abierta en el rostro y sangrado constante, por lo que decidieron trasladarlo de emergencia al Centro de Salud La Esperanza.

Según el reporte municipal, el paciente no pudo ser atendido en dicho establecimiento debido a la gravedad de sus lesiones, por lo que fue derivado posteriormente al servicio de emergencia del Hospital Regional Hipólito Unanue, donde permanece bajo observación médica mientras se investiga el ataque.

En la zona, los vecinos aseguran que la presencia de cantinas clandestinas y el consumo de alcohol en espacios públicos han incrementado la sensación de inseguridad, especialmente en los alrededores de la plaza Quiñones y la alameda cercana, donde se registran reuniones de personas en estado de ebriedad casi todos los días.

"Estamos acá, vienen los borrachos; ahí vienen y toman en la alameda, en la plaza, el serenazgo los bota y se van a otra plaza de acá atrás y luego vuelven". Describió Fernando F., vecino de la calle Irlanda.

Reclamo vecinal

El vecino también señaló que la falta de iluminación, cámaras de vigilancia y mayor control municipal contribuyen a que la delincuencia se repita con frecuencia en este sector del pueblo joven La Esperanza, donde los residentes aseguran haber sido víctimas de robos incluso en horas tempranas de la noche.

"Patrullaje sí pasa, pero los policías no dicen nada, solamente los ven tomando. Y cada semana hay peleas de borrachos". Declaró indignado el vecino Fernando F. para las cámaras de Exitosa Tacna.

Autoridades distritales informaron que continuarán los operativos de fiscalización en locales informales y reforzarán el patrullaje integrado entre serenazgo y Policía Nacional, mientras los pobladores esperan que las promesas de seguridad se traduzcan en acciones concretas que eviten nuevos ataques en la zona.

Los agentes municipales indicaron que, pese a las dificultades en la atención inicial, la intervención permitió que el ciudadano recibiera asistencia especializada en el hospital regional, mientras continúan las investigaciones para identificar a la víctima y determinar responsabilidades en este nuevo episodio de inseguridad ciudadana.

Vecinos advierten que la violencia y la delincuencia continúan afectando a Alto de la Alianza.