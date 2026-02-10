JNJ abre investigación contra juez Richard Concepción Carhuancho por tramitación de incidente de apelación

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en la tramitación de un incidente de apelación dentro de un expediente que se encuentra en proceso a cargo del mencionado magistrado.

JNJ dispuso investigación preliminar

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo constitucional brindó más información sobre la decisión tomada a raíz de la actuación del juez Concepción como magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

"La Junta Nacional de Justicia consideró que los hechos descritos ameritan el inicio de una investigación preliminar (...)", se lee en la información difundida por el Área de Comunicación e Imagen del Gobierno peruano.

Es así como, se conoció que la investigación preliminar se dispuso ante el origen de la denuncia N.° 144-2026-JNJ, la cual se encuentra derivada de hechos puestos en conocimiento por el Tribunal Constitucional (TC), vinculados a un incidente de apelación en un proceso penal especializado. Ello, a través de el Oficio N.° 001-2026-OTDA/TC, del pasado 19 de enero.

De acuerdo a la información oficial, el procedimiento penal especializado estuvo a cargo del propio magistrado Richard Concepción. La medida está contenida en el Informe N.° 007-2026-GATRP-JNJ, de fecha 27 de enero de 2026.

Evaluarán la actuación de Concepción Carhuancho

Los hechos vinculados al Expediente n.º 00203-2024-13 son considerados por la JNJ para el inicio de dicha investigación preliminar. Según precisaron, se busca evaluar la actuación del magistrado con la finalidad de determinar si esta misma se ajustó a los deberes funcionales que rigen su cargo.

Cabe mencionar que, si bien no se precisan más detalles sobre la materia del incidente de apelación, la JNJ, liderada por María Cabrera Vega, afirmó que cumplirá con supervisar y evaluar la conducta funcional, no solo de Concepción Carhuancho, sino de todos los jueces y fiscales.

"(...) garantizando que los procesos judiciales se desarrollen conforme a la ley, el debido proceso y los principios de independencia, legalidad y responsabilidad que sustentan el sistema de justicia", señalaron en su notificación.

Como se recuerda, en noviembre del 2024, el juez Concepción Carhuancho dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exabogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, por el caso 'Waykis en la Sombra'; sin embargo, en diciembre del mismo año, la Quinta Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial revocó esta medida.

En conclusión, la actuación de Richard Concepción Carhuancho como magistrado del Poder Judicial, será evaluada por la Junta Nacional de Justicia, con la finalidad de determinar si existieron presuntas irregularidades en la tramitación de un incidente de apelación.