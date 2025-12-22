Matrícula escolar 2026: Minedu publica cronograma oficial para vacantes en colegios públicos

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, padres de familia! El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el cronograma oficial para el proceso de Matrícula 2026 para las instituciones educativas públicas.

A través de este calendario se podrá conocer las etapas para la inscripción: solicitudes, revisión, asignación y registro para que los estudiantes de los colegios públicos accedan al servicio educativo.

Inscripciones gratuitas

Las vacantes para colegios públicos iniciará su proceso a inicios de 2026 para que así nuevos estudiantes puedan contar con un año escolar garantizado de la forma regular.

En este año se han dispuesto dos modalidades: presencial y digital mediante las cuales las familias contarán con ambas opciones para presentar sus solicitudes.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, advirtió a las madres, padres y representantes legales de los estudiantes que este proceso para acceder a una vacante es de carácter gratuito. Por tal razón, no se debe realizar ni exigir ningún pago en el desarrollo de este.

Además, señaló que "todas las postulaciones son evaluadas bajo criterios de transparencia y en estricto respeto del orden de prioridad establecido" ratificando que el proceso de asignación de vacantes es justo.

Matrícula presencial y digital

En el caso de la modalidad presencial, el cronograma dispuesto por el Minedu es el siguiente:

Del 2 al 11 de enero de 2026 : Familias presentarán su solicitud de vacante en la institución educativa de su elección.

: Familias presentarán su solicitud de vacante en la institución educativa de su elección. Del 12 al 18 de enero de 2026 : Instituciones educativas harán revisión de las solicitudes.

: Instituciones educativas harán revisión de las solicitudes. Del 19 al 30 de enero de 2026 : Minedu dispondrá la asignación de vacantes.

: Minedu dispondrá la asignación de vacantes. Del 31 de enero al 4 de febrero de 2026: Se dará el registro de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

Mediante la modalidad presencial se permite que las familias presentes sus solicitudes de vacante directamente en las instituciones educativas de su preferencia. Si estos colegios están focalizados en la modalidad digital, en estos casos se deberá realizar a través del sistema.

El proceso de matrícula digital se implementará en 6 regiones del país distribuidas en Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias.

En esta modalidad se incluyen a 2711 instituciones educativas públicas de 20 UGEL de las regiones anteriormente mencionadas. En este modalidad, la fecha de inicio comienza a partir del 19 de enero.

19 de enero: Presentación de solicitudes en línea a través de una plataforma digital que será advertida por el Minedu.

Mediante este link, podrás conocer las instituciones educativas que participarán bajo esta modalidad.

Ya sea por modalidad presencial o virtual, el Minedu señala que garantizará un proceso justo para las vacantes escolares para colegios públicos para el año escolar 2026.