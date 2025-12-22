Javier Rabanal en su presentación como entrenador de la 'U': "Desde que vi la posibilidad de venir, no lo pensé"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes presentó este lunes 22 de diciembre a Javier Rabanal como su nuevo entrenador, que buscará darle es tetracampeonato de la Liga1. El director técnico español expresó que desde que llegó a Lima por la Copa Libertadores, no dudó en aceptar en dirigir a la 'U' una vez que lo buscaron.

DT español cumple un deseo

Acompañado por el administrador Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco, el flamante estratega del tricampeón nacional manifestó su alegría por llegar al fútbol peruano. Aseguró que la visita que hizo con Independiente del Valle en el primer semestre lo convenció de la grandeza de la institución.

"Desde que vi la posibilidad de venir, teniendo en cuenta que tenía la posibilidad de salir de IDV, no me lo pensé. Estaba muy centrado en venir aquí, no atendí ninguna de las propuestas que pudiera surgir. Desde que vine en Libertadores sabía que era un sitio en el que me gustaría venir en algún momento de mi carrera", sostuvo Rabanal.

LLEGA A UN GRANDE DE PERÚ 🇵🇪 || Javier Rabanal: "Desde que ví la posibilidad de venir, no me lo pensé. Estaba muy centrado en venir aquí, estoy muy contento. Es un proyecto que más me seducía de largo"



📽️ @palomadelsolarphoto



pic.twitter.com/xlROTCbDLo — Ecuagol (@ECUAGOL) December 22, 2025

Con respecto al estilo de juego que tiene pensado para la 'U', acostumbrado a tener una línea de cinco defensores con sus últimos entrenadores, aseveró que verá la adaptación. Negó que vaya a imponer un esquema, esperando tener un equipo dinámico, apoyándose en el trabajo previo de sus colegas.

"A los jugadores no se les impone nada. Hay que ver las cualidades que tienen, donde se encuentra más cómodos y desde ahí construir. La línea de cinco ha funcionado aquí, el estilo no tiene que ver con la colocación en el campo. Puedes tener el mismo estilo con línea de cuatro, cinco, dos delanteros, dos extremos", mencionó.

Busca ser protagonista en el exterior

Tras la campaña copera del cuadro de Ate, alcanzando los octavos de final por primera vez desde el 2010 y cayendo 4-0 ante Palmeiras en el global, saber que tiene un desafío. Considera que deberá centrarse más en las prácticas que en acumular encuentros preparatorios.

"El plan es meterle mucho trabajo en el inicio, quizás jugar menos partidos en la pretemporada y dedicarle mucho tiempo a trabajar en Campomar, meterle un par de pinceladas de lo que yo quiero en un inicio. Para llegar lo más lejos posible tendremos que estar muy afinados en los momentos claves", indicó.

Durante su presentación como flamante entrenador de Universitario de Deportes, el entrenador español Javier Rabanal aseguró que no lo pensó dos veces una vez se contactaron con él. Precisó que no viene a imponer nada y que se adaptará a las cualidades de sus dirigidos.