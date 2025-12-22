José Jerí sobre lucha contra la criminalidad: "Esta guerra no la voy a perder, pero tampoco ganar"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejecutivo oficializó hace poco la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días más, a partir del 21 de diciembre de 2025, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y reforzar el control del orden interno.

La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, otorga a la Policía Nacional el liderazgo en las acciones de seguridad, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

En este contexto, el presidente José Jerí ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que el gobierno triplicará esfuerzos contra la delincuencia para garantizar tranquilidad durante fiestas de fin de año.

"Esta guerra no la voy a perder. Tampoco, por el tema del tiempo, la voy a ganar, pero el [próximo gobierno] que viene va a tener la cancha preparada para que la gane. Ese es el compromiso de parte del gobierno", señaló.

El mandatario reconoció que los resultados no llegarían a reflejarse en el corto plazo, pero que su corta gestión buscaría preparar el terreno para que futuros gobiernos electos consoliden una victoria contra el crimen.

Compromiso y estrategias

Jerí subrayó que la lucha contra la inseguridad requiere un compromiso colectivo y que seguirán en la búsqueda de estrategias que funcionen en otras zonas del país donde la delincuencia ha perdido presencia para poder implementar un plan conjunto.

"Todos tenemos un nivel de compromiso, más allá de una obligación legal. Hay regiones que han aplicado estrategias muy interesantes que funcionan. (...) Y es ahí donde la autoridad tiene que ver cuál es la fórmula: ¿por qué ahí funciona y por qué no funciona en otro lado?", subtrayó.

Asimismo, el mandatario insistió en que el Ejecutivo no se limitará a observar la situación desde la distancia, sino que, desde las distintas carteras del Gabinete, siguen actuando y asistiendo a operativos continuos durante este periodo.

"No estamos viendo por televisión cómo va el país, estamos en la cancha. ¿Nos faltan algunos resultados?, sí nos faltan, y por eso vamos a triplicar los esfuerzos. No nos vamos a dejar ganar por la delincuencia, cueste lo que nos cueste".

El presidente concluyó su intervención reafirmando la postura de su gobierno: "Somos un gobierno que da la cara, no se encierra en cuatro paredes". Asimismo, adelantó que se actuará de manera más contundente contra la delincuencia, buscando recuperar la confianza de la población en las instituciones.

La reflexión queda abierta: mientras el gobierno asegura que "esta guerra no la va a perder", los peruanos siguen enfrentando diariamente la violencia, lo que convierte la lucha en un reto que va más allá de los discursos y exige resultados sostenibles.