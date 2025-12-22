Minsa anuncia operativo de emergencias médicas en Lima durante celebraciones de Navidad y Año Nuevo

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Ante los posibles riesgos que suelen presentarse durante las celebraciones de fin de año, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que se ha dispuesto un operativo especial de atención médica las 24 horas del día.

El servicio contará con 28 ambulancias distribuidas en puntos estratégicos de Lima Metropolitana y más de 400 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros y técnicos en emergencias, para responder de manera inmediata a cualquier urgencia.

Incidentes más comunes

Las fiestas navideñas y de Año Nuevo suelen estar acompañadas de situaciones de riesgo. Entre los incidentes más frecuentes se encuentran los atragantamientos, las caídas y las quemaduras por pirotécnicos.

Según la SUCAMEC, cada diciembre se registra un incremento de accidentes en niños por el uso de artefactos pirotécnicos, lo que convierte a este grupo en el más vulnerable. La recomendación es evitar la manipulación de estos productos y optar por alternativas seguras de celebración.

Sucamec invita a la ciudadanía a no manipular artefactos pirotécnicos y mucho menos dejar que menores lo hagan.

Cifras y proyecciones

Durante las celebraciones de 2024, la Línea 106 recibió más de 1,200 llamadas por emergencias en Navidad y Año Nuevo. En todo el mes de diciembre, las atenciones superaron las 2,000 llamadas, reflejando la alta demanda de servicios médicos en estas fechas.

Para este año, el Minsa espera reducir significativamente estas cifras gracias a campañas de prevención y concientización que promueven el uso responsable de los servicios de emergencia y la celebración segura en familia.

Minsa advierte que gran parte de las llamadas al SAMU son falsas.

Otros casos atendidos

El personal médico está preparado para responder a una amplia gama de emergencias: estados de inconsciencia, dificultad para respirar, dolor torácico con sospecha de infarto, convulsiones, intoxicaciones por alimentos o sustancias químicas, lesiones por accidentes de tránsito, emergencias obstétricas y traumatismos.

En lo que va de 2025, se han registrado 191,861 llamadas a la central de emergencias. De estas, 73,640 casos requirieron el envío de una ambulancia, mientras que 25,233 fueron resueltos en el lugar por médicos. Además, 34,271 casos de prioridad moderada o leve fueron atendidos vía telefónica, evitando traslados innecesarios.

El Minsa exhortó a la población a celebrar con responsabilidad, evitar el uso de pirotécnicos, vigilar a los niños en todo momento y aplicar medidas básicas de primeros auxilios en caso de incidentes. La prevención es clave para que las fiestas se vivan con alegría y sin tragedias.