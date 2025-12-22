China condenó bloqueo de EE.UU. a petroleros en costas de Venezuela: "Ilegales y no autorizadas por la ONU"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La semana anterior Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, designó al gobierno de Venezuela como una organización terrorista extranjera. La primera medida que tomó fue bloquear la entrada y salida de barcos petroleros de este país, lo que China ha condenado de forma enérgica, afirmando que la ONU no las avala.

China se opone a la medida

A través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, la potencia asiática rechazó las acciones que está realizando la Casa Blanca. En su pronunciamiento, habló con respecto al buque intervenido el pasado sábado 20 de diciembre, que era señalado como una "flota fantasma".

"China siempre se opone a las sanciones unilaterales que, por carecer de sustento en el derecho internacional, son ilegales, y, además, no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", manifestó al ser consultado por la prensa.

Pronunciamiento del gobierno chino compartido por la agencia de prensa estatal.

Acto seguido, se opuso a cualquier actividad que atente contra la carta de la ONU, que recoge los principios de las relaciones internacionales. De acuerdo a la posición del gobierno chino, los Estados Unidos no está respetando lo que manifiesta el documento, que resalta la igualdad soberana de los Estados miembros.

"También se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU, infrinja la soberanía y la seguridad de otros países o constituya actos unilaterales de intimidación", sentenció Lin Jian.

Finalmente, resalta el derecho que tiene la gestión de Nicolás Maduro de cooperar con otros países, considerando que la comunidad internacional debe respaldar la posición de la nación sudamericana.

Bloqueo estadounidense en costas venezolanas

Esta fase de operaciones que las fuerzas militares del país norteamericano han iniciado buscar privar la entrada y salida de cargueros de petróleo de Venezuela. Sobre la intervención ocurrida el último sábado, la vicepresidenta de esta nación, Delcy Rodríguez, compartió un pronunciamiento oficial que condenaba dicho acto.

"La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de Estados Unidos de América en aguas internacionales", señala el texto.

