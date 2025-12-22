Vince Zampella: Trágico accidente automovilístico arrebató la vida a creador de videojuego Call of Duty

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La industria del entretenimiento digital se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Vicen Zampella, la mente maestra detrás del popular videojuego Call of Duty, en un accidente automovilístico.

Fallece creador de Call of Duty

Vince Zampella, una de las figuras más influyentes y respetadas en el desarrollo de videojuegos de las últimas dos décadas, perdió la vida el último domingo 21 de diciembre en la autopista Angeles Crest, ubicada en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

De acuerdo a los reportes policiales de la Patrulla de Carreteras de California, el fatídico suceso se produjo alrededor de las 12 y 45 de la tarde. El vehículo manejado por el multimillonario se despistó por causas que aún se encuentran en investigación y terminó impactando contra una barrera de concreto.

La violenta colisión provocó inmediatamente el incendio del automóvil y las autoridades notificaron que Zampella falleció en el lugar de los hechos tras quedar atrapado

Cabe señalar que, el desarrollador de videojuegos iba acompañado de otra persoma cuya identidad todavía se mantiene en reserva. Tras el impacto, el pasajero fue expulsado de la cabina, pese a que fue trasladado a un centro de salud, falleció poco después en el hospital.

Hasta el momento, la información sobre este hecho es aún escueta y no se han revelado mayores detalles por lo que la industria gamer se mantiene a la espera de comunicados oficiales.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Vince Zampella, creador del videojuego 'Call of Duty, falleció a los 55 años en un accidente de tránsito en Los Ángeles.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/QOuL8srzOY — Exitosa Noticias (@exitosape) December 22, 2025

¿Quién fue Vince Zampella?

Vince Zampella supo ganarse un nombre importante en el mundo de los videojuegos en el que no fue un ejecutivo más, sino que expandió su creatividad siendo fundamental para la historia de los shooters, género de videojuegos de acción donde se usan armas y estuvo implicado en cuatro de las sagas mejor valoradas de este.

En un principio fue diseñador de los Medal of Honor, serie de videojuegos creada por Steven Spielberg y posteriormente fichó por la empresa Activision para crear la saga de Call of Duty.

En esta trabajó durante su etapa más vislumbrante y fue partícipe de la revolución que supuso el estreno de Call of Duty 4: Modern Warfare. Tras abandonar la marca fundó Respawn Entertainment dando vida a Titanfall, Star Wras Jedi y Apex Legends.

El mundo gamer se encuentra de luto luego que Vince Zampella, creador del videojuego Call of Duty, pierda la vida en un accidente automovilístico en una autopista al norte de Los Ángeles. Su auto colisionó con un barra de concreto que desencadenó en un incendio, junto a él falleció otra persona que lo acompañaba.