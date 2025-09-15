Minsa inaugura la primera base de SAMU en este distrito limeño: Beneficiará a 108 mil personas

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) inauguró su base número 23 para llevar atención rápida y de calidad con equipos tecnológicos especializados a ciudadanos de la capital para auxiliarlos en la atención prehospitalaria.

Minsa inaugura la primera base de SAMU en este distrito limeño

Este lunes 15 de setiembre, el SAMU inauguró la Base 23 a nivel nacional que beneficiará a aproximadamente 108 000 habitantes cuyo servicio de emergencia médica prehospitalaria atiende urgencias y emergencias llamando de forma gratuita.

Esta nueva base se ha instalado en el distrito de Magdalena del Mar y está ubicada en el jirón Alfonso Ugarte 622 de esta jurisdicción limeña lo que permitirá un mayor alcance a los requerimientos de emergencia prehospitalaria.

Esta nuevo centro ha sido equipado con la única ambulancia tipo III especializada, diseñada para atender casos de alta complejidad. Esta cuenta con un ventilador mecánico neonatal y para adultos, incubadora, monitor DEA, eco Doppler, bombas de infusión, equipo multiparámetros, oxímetro de pulso, aspirador de secreciones.

Además, se posiciona en ser la primera en tecnología en recibir a pacientes de traslados aéreos para neonatos y adultos. servicio aeromédico que permite llevar a pacientes críticos hacia mejores centros hospitalarios en la capital. Por ello, está lista para atender dificultades respiratorias, caídas, accidentes vehiculares, entre otras emergencias.

SAMU Magdalena contó con la presencia del Ministro de Salud

Durante su inauguración se contó con la presencia del alcalde del distrito, Francis Allison y el ministro del Salud, César Vásquez, quien indicó que desde su cartera están trabajando con otros alcaldes para fortalecer la atención médica en diversos distritos de la capital.

El ministro añadió que se han y abierto cerca de 300 centros de salud mental comunitaria con equipos de 32 profesionales y especialistas. Al mismo tiempo, destacó la inauguración de boticas municipales que proveen medicina de calidad a un menor costo que la oferta del mercado.

Desde el 2025, el SAMU ya atendió 1038 llamadas y 213 atenciones pre hospitalarias. Ahora, con la inauguración de la Base 23 tendrá médicos anestesiólogos, pediatras, cardiólogos y emergenciólogos capacitados para atender emergencias complejas y que ayuda a estabilizar pacientes para reducir la mortalidad.