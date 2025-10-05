Vigésimo tercer friaje en la selva: Se esperan lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento para los próximos días

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico para los próximos días, en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del vigésimo tercer friaje, desde la mañana del martes 7 octubre, prologándose hasta el jueves 9 del mismo mes.

En esa línea, especialistas del Senamhi precisaron que la masa de aire frío avanzará desde la selva sur hacia la selva central y norte, generando lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h y persistente cobertura nubosa.

Durante este evento, se prevé un descenso significativo de la temperatura diurna y nocturna, lo que generará un ambiente más frío y húmedo en toda la selva. En la selva sur (Madre de Dios, Puno y Cusco), las temperaturas nocturnas podrían llegar hasta los 17 °C, mientras que en sectores de la selva central, como el sur de Ucayali, los valores bordearán los 19 °C, intensificando la sensación de frío en la población.

📢#NotaDePrensa | #Senamhi #Minam Vigésimo tercer friaje ingresará a la selva peruana con lluvias, vientos y descenso de temperaturas del 7 al 9 de octubre.



INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.