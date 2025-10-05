RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Para esta semana

Vigésimo tercer friaje en la selva: Se esperan lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento para los próximos días

El Senamhi advirtió el ingreso del vigésimo tercer friaje al territorio nacional para esta semana. El fenómeno climatológico se sentirá principalmente en la selva peruana.

Se estima el ingreso del vigésimo tercer friaje del año.
Se estima el ingreso del vigésimo tercer friaje del año. Senamhi

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/10/2025

Síguenos en Google News Google News

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico para los próximos días, en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático. 

¿Qué evento climatológico ocurrirá?  

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del vigésimo tercer friaje, desde la mañana del martes 7 octubre, prologándose hasta el jueves 9 del mismo mes. 

En esa línea, especialistas del Senamhi precisaron que la masa de aire frío avanzará desde la selva sur hacia la selva central y norte, generando lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h y persistente cobertura nubosa

Durante este evento, se prevé un descenso significativo de la temperatura diurna y nocturna, lo que generará un ambiente más frío y húmedo en toda la selva. En la selva sur (Madre de Dios, Puno y Cusco), las temperaturas nocturnas podrían llegar hasta los 17 °C, mientras que en sectores de la selva central, como el sur de Ucayali, los valores bordearán los 19 °C, intensificando la sensación de frío en la población. 

Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta continuación de fenómeno marítimo hasta el 10 de octubre
Lee también

Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta continuación de fenómeno marítimo hasta el 10 de octubre

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

III Simulacro Nacional Multipeligro: Jornada de prevención se llevará a cabo este lunes 13 de octubre
Lee también

III Simulacro Nacional Multipeligro: Jornada de prevención se llevará a cabo este lunes 13 de octubre

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.

Temas relacionados Clima friaje lluvia Selva Senamhi

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA