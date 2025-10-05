Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta continuación de fenómeno marítimo hasta el 10 de octubre

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la continuación de los oleajes de ligera a moderada intensidad en el litoral peruano para la siguiente semana de octubre.

Según el Aviso Especial N.º 46-25 de la DHN, este fenómeno está presente desde el sábado 4 octubre y tendrá vigencia hasta el próximo viernes 10 de octubre del 2025. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota.

Aviso Especial N.º 46-25

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el oleaje de ligera intensidad persistirá todos estos días en esta parte del litoral peruano.

Misma figura también para la costa centro (zona al sur de Salaverry hasta la Provincia Constitucional del Callao), persistiendo el oleaje ligero para la siguiente semana.

Asimismo, desde el "Primer Puerto" hasta San Juan de Marcona, el oleaje de nivel moderado se hará presente desde la madrugada del lunes 6 de octubre, disminuyendo a ligero desde la noche del martes 7 de octubre.

Con referente al litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero incrementará a moderado desde la tarde de mañana, lunes 6 de octubre, descendiendo a ligero nuevamente a partir de la madrugada del miércoles 8 de octubre.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general.