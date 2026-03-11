Mototaxistas exigen al Gobierno un bono de S/ 800 por crisis energética: "Sería justo"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, Julio García, solicitó al Gobierno otorgar un bono de S/ 800 a los trabajadores del sector, con el fin de mitigar el impacto de la crisis energética en sus ingresos.

Mototaxistas exigen un bono de 800 soles por crisis energética

Frente a la crisis energética que atraviesa el país, el titular de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú reveló que se sumarán al paro de transportistas de carga pesada anunciado para llevarse a cabo este jueves 12 de marzo.

En tal sentido, precisó que la razón por la que decidieron ello fue porque se están enfrentando a "altos precios, escasez, largas colas para abastecernos" siendo los más perjudicados en sus ingresos.

Por tal motivo, subrayó que los trabajadores del sector han solicitado al Gobierno de turno que evalúen medidas de apoyo y que se les brinde un bono de 800 soles con el objetivo de paliar los estragos de esta emergencia a la que se enfrentan al igual que se está subsidiando a los medios de transporte masivo.

"Estamos hablando de un bono. El taxista ha recibido uno de 180 soles que resulta irrisorio por eso que ellos también se están yendo a exigir el reclamo de 800 soles que consideramos que sería justo", manifestó Julio García.

¿Cuál es la razón por la que mototaxistas exigen S/ 800?

En consiguiente, el presidente de la Federación de Mototaxistas del Perú procedió a explicar la razón por la cual exigen el bono de 800 soles. Al respecto, explicó que no todos los sectores están enfrentando el mismo impacto directo en relación a la escasez del gas.

Noticia en desarrollo...