Papa León XIV en Ucayali: conoce el cronograma de la primera visita de un sumo pontífice a la selva peruana

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Ucayali se prepara para recibir un acontecimiento histórico. El próximo 15 de noviembre, el papa León XIV llegará a Pucallpa, capital de este departamento amazónico, como parte de su visita apostólica al Perú.

Su presencia marcará un precedente para la Iglesia católica en esta zona del país, donde las comunidades indígenas esperan compartir sus tradiciones, preocupaciones y expectativas con el santo padre.

De acuerdo con la agenda oficial, el pontífice participará en actividades que combinarán el encuentro pastoral con la celebración religiosa. La jornada también estará marcada por un llamado a reconocer el valor de los pueblos originarios y la necesidad de proteger sus territorios frente a las amenazas socioambientales que afectan a la selva peruana.

¿Cuál será el cronograma de León XIV en Pucallpa?

La programación oficial establece que el papa arribará a las 14:30 horas al aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, en la ciudad de Pucallpa. Desde allí, se trasladará para cumplir con las actividades previstas durante su visita a Ucayali.

A las 15:00 horas, León XIV participará en un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, ubicado a orillas de la laguna de Yarinacocha. Durante esta reunión, el sumo pontífice ofrecerá un discurso dirigido a los asistentes.

Posteriormente, a las 16:45 horas, está prevista una misa multitudinaria con homilía en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. La celebración congregaría a aproximadamente 50 000 fieles, entre ellos representantes de las comunidades amazónicas que participarán en esta jornada histórica.

Finalmente, alrededor de las 19:05 horas, concluirá la visita del santo padre a la región y emprenderá su retorno a Lima.

Pueblos indígenas y defensa de la Amazonía

Uno de los momentos más significativos será el encuentro con representantes de los pueblos originarios, entre ellos integrantes de las comunidades Shipibo-Konibo, Asháninka y Kukama. La reunión busca abrir un espacio para escuchar sus voces, reconocer sus conocimientos ancestrales y visibilizar los desafíos que enfrentan en la defensa de sus territorios.

La Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) destaca que los preparativos de esta visita reafirman el compromiso de la Iglesia con una evangelización que dialogue con las culturas locales, así como con la protección de la denominada Casa Común.

En esa línea, las actividades pastorales se organizan en torno a tres gestos: escuchar, sembrar y celebrar . El primero apunta a reconocer las demandas y propuestas de las comunidades indígenas; el segundo representa el compromiso con las nuevas generaciones y contempla la plantación de un árbol de shihuahuaco, especie emblemática de la selva peruana; mientras que el tercero se expresará mediante la celebración eucarística multitudinaria.

La visita de León XIV a Ucayali no solo marcará un hito para la región, sino que también ofrecerá una oportunidad para fortalecer el diálogo entre la Iglesia y los pueblos amazónicos. La jornada buscará colocar en primer plano sus culturas, sus preocupaciones ambientales y su papel como protagonistas en la construcción de un futuro que proteja la vida y el territorio.