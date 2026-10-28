Vuelos en Cusco serán suspendidos por visita del papa León XIV: Indecopi brinda recomendaciones a pasajeros

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los pasajeros que tengan previsto viajar desde o hacia Cusco el próximo 15 de noviembre deberán prestar especial atención a sus itinerarios debido a la suspensión temporal de las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete. La medida se adoptará en el marco de las actividades programadas por la visita del papa León XIV al Perú.

De acuerdo con la información difundida, la interrupción de los vuelos se realizará entre las 7:45 a. m. y las 3:05 p. m. , por lo que podrían registrarse modificaciones en los horarios de salida y llegada, así como reprogramaciones o cancelaciones que afecten a los usuarios.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que coordina acciones preventivas con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), con el objetivo de proteger los derechos de los pasajeros nacionales y extranjeros.

La institución solicitó promover mecanismos que garanticen información clara, suficiente y oportuna sobre cualquier cambio en los servicios contratados.

¿Qué deben hacer los pasajeros ante la suspensión de vuelos?

El Indecopi recomendó a quienes tengan boletos con origen, destino o conexión en Cusco durante el periodo de suspensión mantenerse atentos a las comunicaciones de sus respectivas aerolíneas y consultar sus canales oficiales para verificar el estado de sus itinerarios.

Asimismo, exhortó a las compañías aéreas a evaluar con anticipación sus procesos de comercialización y programación de vuelos, a fin de prevenir inconvenientes y evitar posibles vulneraciones al deber de información y al deber de idoneidad en la prestación del servicio.

En caso de haber comprado el boleto mediante una agencia de viajes, los usuarios deberán comunicarse directamente con dicha empresa para conocer las alternativas disponibles y recibir información sobre las modificaciones que pudieran afectar su itinerario.

Estas recomendaciones buscan reducir las dificultades que podrían enfrentar los viajeros durante la jornada y facilitar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Indecopi habilita canales de atención en Lima y Cusco

Para brindar orientación a los pasajeros que puedan resultar afectados, las oficinas del Indecopi ubicadas en los aeropuertos de Lima y Cusco permanecerán atentas a las consultas relacionadas con cancelaciones, reprogramaciones y modificaciones de vuelos.

Los usuarios que requieran asistencia pueden comunicarse a través de los siguientes canales oficiales:

WhatsApp Aeropuerto Lima: 985 197 624. Atención las 24 horas del día, durante todo el año.

985 197 624. Atención las 24 horas del día, durante todo el año. WhatsApp Aeropuerto Cusco: 987 111 156. Atención de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

La entidad recordó la importancia de consultar estos canales ante cualquier inconveniente y conservar las comunicaciones relacionadas con los cambios de itinerario.

La suspensión temporal de vuelos en Cusco por la visita del papa León XIV obliga a los viajeros a tomar precauciones y verificar sus itinerarios con anticipación. Revisar las comunicaciones de las aerolíneas y recurrir a los canales de orientación del Indecopi permitirá conocer las alternativas disponibles y afrontar posibles cambios con mayor previsión.