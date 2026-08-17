Embajada de Rusia emitió comunicado sobre denuncias: "Eran conscientes de las disposiciones del documento"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 15 de agosto, la Embajada de Rusia emitió un comunicado para abordar temas relacionados a la reunión establecida el 10 de este mes en el que se expresó preocupación por los peruanos fallecidos, desaparecidos o retenidos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Frente a ello, el país europeo responde a las denuncias de los ciudadanos reclutados.

Comunicado de la Embajada de Rusia

La Embajada de Rusia se pronunció sobre la situación de los ciudadanos peruanos que participan en la denominada "Operación Militar Especial" y aseguró que mantiene una comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para atender los casos relacionados con estos connacionales.

A través de un comunicado del 15 de agosto, la representación diplomática señaló que ha sostenido diversas reuniones con familiares de los peruanos involucrados, además de comunicarse con la Embajada del Perú en Moscú y la Cancillería.

Expresaron su posición sobre los contratos firmados

El pronunciamiento se produce luego de una reunión el pasado 10 de agosto entre la Embajada de Rusia y las autoridades de la Cancillería peruana. En ese contexto, la misión diplomática respondió a las solicitudes oficiales relacionadas con los ciudadanos peruanos que se encuentran vinculados al servicio militar ruso.

Respecto a las denuncias que circulan en el Perú, la Embajada de Rusia indicó que algunos sujetos no identificados habrían engañado a ciudadanos peruanos para trasladarlos a Rusia, donde supuestamente fueron obligados a suscribir contratos.

Siguiendo esa línea, la representación diplomática sostuvo que parte de la información difundida no correspondería con su versión de los hechos.

"Partimos de que todos los que firmaron dichos contratos eran capaces y conscientes de las disposiciones del documento, de las condiciones del servicio militar y de los riesgos asociados, así como de los derechos y deberes de las partes", expresó el comunicado.

Incluso, todos aquellos que suscribieron los contratos tenían capacidad y conocimiento sobre las disposiciones establecidas en los documentos, las condiciones del servicio militar y los riesgos asociados, así como de los derechos y deberes de ambas partes.

Asimismo, la Embajada aseguró que la Federación de Rusia cumple con las obligaciones derivadas de los contratos suscritos, incluida la capacitación de los militares.

Finalmente, en el comunicado de la Embajada de Rusia se expresa que la misión diplomática destacó la participación de los ciudadanos peruanos junto con militares rusos y afirmó que atiende las solicitudes de la parte peruana respecto de cada ciudadano.