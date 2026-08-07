Expresidente colombiano Iván Duque celebra sus 50 años cantando un clásico del rock en español

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El expresidente colombiano Iván Duque celebró sus 50 años de una manera distinta a sus apariciones públicas: subió a un escenario, tomo una guitarra e interpretó un clásico del rock. El momento quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales.

Iván Duque tomó la guitarra

Durante la celebración de su onomástico número 50, Iván Duque apareció sobre un escenario acompañado por músicos. El exmandatario participó de la presentación y asumió la guitarra y la voz principal para interpretar una canción reconocida del rock en español.

La canción escogida fue "Persiana americana", tema de Soda Stereo y publicada originalmente en 1986. Durante su presentación, Duque ejecutó la guitarra mientras cantaba frente a los asistentes. Las imágenes muestran al expresidente participando en vivo durante el festejo de su cumpleaños 50.

El video de la presentación fue compartido en redes sociales y permitió conocer el momento de la celebración. Las imágenes muestran a Duque sobre el escenario con una guitarra, mientras interpreta el tema de Soda Stereo ante los asistentes para acompañarlo en el evento.

La aparición musical forma parte de una faceta que Duque ya había mostrado públicamente. El medio señala que el exjefe de Estado también ha sido visto anteriormente relacionado con la música, incluso mediante presentaciones como DJ en distintos eventos públicos.

La celebración también permitió registrar otra aparición musical del expresidente colombiano. En esta oportunidad, su participación estuvo centrada en una presentación de rock en español, con guitarra y voz, durante el encuentro organizado para conmemorar sus 50 años.

El video se hizo viral en redes sociales

El video de la celebración muestra a Duque interpretando el clásico de Soda Stereo junto a los músicos que participaron del momento. El exmandatario permaneció en el escenario durante la interpretación del tema, mientras los asistentes acompañaban la presentación realizada por su onomástico.

"Persiana americana", pertenece al repertorio más conocido de Soda Stereo, agrupación argentina. Durante la presentación, Duque cantó y tocó la guitarra frente a los asistentes de la celebración. La canción elegida forma parte de los clásicos del rock en español conocido por generaciones.

El video difundido en redes sociales recibió la atención tras mostrar la faceta del exmandatario como cantante y guitarrista durante la celebración. La publicación del registro permitió que el momento trascendiera el espacio del festejo y comenzara ahora a ser compartido en diferentes medios durante estos días.

La presentación fue registrada en video y posteriormente difundida en redes sociales. El material también muestra a Duque con la guitarra mientras canta "Persiana americana", en una escena que corresponde a su celebración por los 50 años y a su participación musical durante el encuentro.