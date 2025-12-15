Puno: Detienen preliminarmente a 4 agentes del INPE y abren investigación por presunta tortura a reo

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cuatro agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fueron detenidos de manera preliminar por presunta tortura en la región Puno. De acuerdo a la investigación fiscal, los sindicados habrían golepado a un reo en su ingreso al establecimiento penitenciario local.

Detienen a 4 agentes del INPE en Puno

La mencionada medida judicial fue conseguida por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno, que se encuentra a cargo del fiscal provincial Víctor Castillo Revilla, luego de que se determinara de manera inmediata para proteger los derechos del agraviado.

En tal sentido, el Poder Judicial dictó siete días e detención preliminar para los agentes del INPE, quienes fueron identificados como Cristian Vásquez, John Aruhuanca, Jaime Cajchaya y Renzo Ccapacca. La intervención del último en mención se llevó a cabo cuando retornaba del penal Challapalca hacia el distrito de Huacullani.

Cabe señalar que, el hecho habría ocurrido el 21 de abril de 2025. La víctima habría sido agredida a partir de golpes reiterados con la vara reglamentaria por parte del personal penitenciario, cuando este ingresó al penal. Tras el incidente, el reo fue trasladado nuevamente a su celda, según indicó La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno en un comunicado oficial.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logró la detención preliminar judicial de cuatro agentes del INPE investigados por el presunto delito de tortura en agravio de un reo del Establecimiento Penitenciario de Puno.



✅ La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y... pic.twitter.com/DLncrDCRpu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 14, 2025

Allanamiento a los domicilios del personal del INPE

Vale mencionar que, como parte de operativo judicial, la Fiscalía desarrolló un allanamiento con descerraje a los domicilios de los cuatro agentes del INPE que se encuentran ubicados en la ciudadn de Puno. En las diligencias se incautaron celulares, documentos y otros dispositivos electrónicos que serán utilizados para corroborar las denuncias y ampliar la investigación sobre posibles abusos ocurridos dentro del establecimiento penitenciario.

Por su parte, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú también colaboró en la intervención. Además, contó con la participación de los fiscales adjuntos provinciales Hugo Vizcarra Mamani, Roosevelt Ramos Salas, Willy Machaca Luque y Christian Pérez Mendizábal.

De otro lado, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reafirmó de este modo la protección y defensa de los derechos fundamentales, así como también el respeto al debido proceso de los ciudadanos de Puno y todo el territorio peruano.

