Vocero de la Generación Z cuestiona a Oscar Arriola por llamar héroe al suboficial Magallanes: "Nos sentimos indignados"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, volvió a generar polémica tras realizar unas declaraciones sobre la situación personal y legal del efectivo Luis Magallanes. Este suboficial es sindicado como el principal responsable de la muerte de Eduardo Ruiz Saénz durante la marcha nacional del pasado 15 de octubre.

Durante una rueda de prensa realizada en Carabayllo, el jefe de la PNP aseguró que este agente es un héroe ya que ha participado en situaciones anteriores que pudieron haberle costado la vida. Además, señaló que este podría salir en libertad en las próximas horas ya que existen elementos que lo eximen de responsabilidad penal.

Vocero de la Generación Z afirmó estar indignado

Tras estas palabras, Exitosa conversó con el vocero de la Generación Z, José Rodríguez Giraldo, para conocer su posición ante este pronunciamiento. El joven fue claro al señalar que se encuentran indignados ya que los videos tomados por las cámaras de seguridad han demostrado que el disparo de Luis Magallanes impactó contra Eduardo Ruiz.

Además, precisó que durante la última manifestación la Policía Nacional del Perú disparó perdigones contra los ciudadanos, lanzó bombas de gases y detuvo a personas de manera injusta ya que solo ejercían su derecho a protestar.

"Nos sentimos tan indignados con el comentario porque se ha demostrado en video que el suboficial ha disparado. No solamente eso, sino que hemos encontrado que la policía ha disparado perdigones al cuerpo, bombas lacrimógenas, detenciones injustas y también agentes infiltrados sin identificación. Habían ternas que se identificaban como civiles", inició.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el vocero de 'Generación Z y ni un joven menos', José Rodríguez Giraldo, cuestionó al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, por asegurar que el suboficial Luis Magallanes actuó en legítima defensa. Según detalló, 'Trvko' y... pic.twitter.com/X8PKhB62GP — Exitosa Noticias (@exitosape) October 23, 2025

Harán llamado a los organismo internacionales

A su vez, Rodríguez Giraldo indicó que durante la conferencia de prensa que realizarán harán un llamado a diferentes organismo internacionales como la Corte IDH para que puedan intervenir sobre los acontecimientos que vienen dándose en las diferentes movilizaciones contra las autoridades de turno.

"Realizaremos una conferencia de prensa para llamar a la comunidad internacional, a la Corte IDH y a la Coordinadora de Derechos Humanos para denunciar estos actos, represalia de la policía y el blindaje que se está dando. El Congreso está creando leyes impugnes para que matar al pueblo sea algo legal", añadió.

De esta manera, el vocero de la Generación Z, José Rodríguez Giraldo, aseguró estar indignado con las recientes declaraciones del comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola, quien calificó de héroe a Luis Magallanes, acusado de ser el principal sospechoso de la muerte de Eduardo Ruiz.