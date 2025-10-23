RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
A tomar precauciones

Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta arribo de oleajes para los próximos días en 121 playas del litoral

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera intensidad del 24 al 28 de octubre.

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/10/2025

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la ocurrencia de  oleajes de ligera intensidad en el litoral peruano para los próximos días. 

Según el Aviso Especial N.º 49-25 de la DHN, este fenómeno está presente del viernes 24 al martes 28 de octubre. En tal sentido, te brindamos los alcances de su pronóstico en la siguiente nota, puesto que, 121 playas a nivel nacional podrían verse afectadas

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el oleaje ligero arribará a partir de la madrugada del domingo 26 de octubre.

Con referente al litoral Centro (Zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona) - al sur de Salaverry hasta la Provincia Constitucional del Callao, el fenómeno marítimo se hará presente desde la tarde del sábado 25 de octubre.

Asimismo, desde el sur del "Primer Puerto" hasta San Juan de Marcona, la presencia del oleaje ligero está prevista desde la tarde del viernes 24 de octubre.

Con referente al litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero arribará al suroeste a partir de la mañana del sábado 25 de octubre.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas. 

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo 

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general. 

