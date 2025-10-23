Un hecho histórico sin precedentes en 500 años: El papa León XIV y el Rey Carlos III rezan juntos en la Capilla Sixtina del Vaticano

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El rey Carlos III hizo historia junto al papa León XIV al convertirse en el primer jefe de la Iglesia de Inglaterra en realizar una oración públicamente con un sumo pontífice. Este momento único tuvo lugar en la Capilla Sixtina del Vaticano, durante la visita de Estado del monarca británico junto a su esposa, la reina Camila.

Un hecho sin precedentes en 500 años

Este jueves, los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, se han citado en el Vaticano en una reunión histórica con el papa León XIV. Los monarcas y el pontífice se han visto primero en una audiencia que duró alrededor de 45 minutos para posteriormente participar de la oración ecuménica en la Capilla Sixtina.

Cabe resaltar que, el encuentro histórico bajo el famoso techo de la capilla pintada por Miguel Ángel contó con la presencia de clérigos y coros de la Iglesia católica romana y de la Iglesia de Inglaterra, de la cual el rey es la máxima autoridad.

Además, estuvieron presentes responsables políticos y diplomáticos. Esta ceremonia, que duró 30 minutos, fue presidida por León XIV y el arzobispo de York Stephen Cotrell. Tuvo como tema central la protección de la naturaleza marcando así un acto inédito desde el nacimiento del anglicanismo en 1534.

El papa y el arzobispo ocuparon el centro de la Capilla Sixtina frente al altar junto al Rey y la Reina de Inglaterra sentados a un lado. "Oh, Dios, apresúrate a salvarnos", recitó el Papa al iniciar el servicio, antes de que Stephen Cottrell, arzobispo de York, expresara: "Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder".

Un viaje histórico

El monarca británico de 78 años arribó a Roma el último miércoles por la tarde junto a su esposa, la reina Camila, para lo que el Palacio de Buckingham calificó como un viaje "histórico".

Los miembros de la realeza británica fueron recibidos la mañana de hoy jueves 23 de octubre en el Palacio Apostólico ante la presencia de un guardia de honor ceremonial de la Guardia Suiza, que forma parte de la seguridad privada del papa, previo a una reunión con León XIV en la biblioteca papal.

Como vemos, este se convierte en el primer encuentro entre el rey Carlos III y el papa León XIV, quien asumió en mayo del presente año, el cargo de sumo pontífice representando a alrededor de mil 400 millones de católicos del mundo, tras el fallecimiento del papa Francisco.