Anuncian reunión de ampliación del REINFO para este 24 de octubre en el Congreso

El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa, anunció que la sesión para ampliación del REINFO se realizará este 24 de octubre en la sala Bolognesi, y ya no en Arequipa, como se tenía previsto.

Reunión para ampliación del Reinfo

A través del comunicado N°002-2025-2026-CEM/CR , el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa, anunció la reubicación de la sesión para la ampliación del REINFO, pedido que viene siendo exigido por mineros artesanales e informales.

De tal manera la sesión que iba a realizarse en el Complejo Deportivo Cultural Bella Unión será trasladada a la Tercera Sesión Extraordinaria en la Sala Francisco Bolognesi en el Congreso de la República en la ciudad de Lima.

La citación ha sido programada para el viernes 24 de octubre a la 16:00 horas y se desarrollara semipresencial y virtualmente. El pedido de reubicación fue solicitado por los congresistas Patricia Juárez, Pasión Dávila y Roberto Sánchez.

Presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, cambia de opinión y ahora la sesión para ampliación del REINFO será mañana en la sala Bolognesi (en el mismo Congreso) y ya no en Arequipa.

Como se recuerda, el anterior ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció la ampliación del REINFO, por única vez, hasta este 31 de diciembre de 2025.

Mineros de menor escala protestan

Por tercer día consecutivo, mineros de pequeña escala protestan frente al Congreso de la República para exigir la ampliación del REINFO por 5 años más y la incorporación de los 50 mil mineros excluidos.

Por tercer día consecutivo, mineros informales y artesanales se reúnen frente al Congreso para pedir ampliación de Reinfo por 5 años y la eliminación del decreto supremo que excluiría a más de 50 mil mineros del proceso



Encuentra más información en la WEB ►... pic.twitter.com/Mr7prenhSh — Canal N (@canalN_) October 23, 2025

