Cantante sufre APARATOSA caída en pleno concierto y se viraliza en redes sociales

Lo que era un concierto lleno de emoción y euforia, se tornó en un breve momento de suspenso tras la inesperada caída que sufrió un popular cantante uruguayo. La escena no tardó en volverse viral en redes sociales como en la famosa plataforma china de TikTok.

Cantante sufre tremenda caída en concierto

Según la escena difundida por la cuenta de Isaac Lg en TikTok, que dura aproximadamente 34 segundos, se puede apreciar cómo varias personas que disfrutan del concierto que ofrecía 'El Cuarteto de Nos' en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La banda de rock, formada en Montevideo en el año 1978, deleitaba en la noche del último 18 de octubre, a todos los presentes con sus mejores temas musicales como "Enamorado tuyo", que le permitieron alcanzar popularidad internacional, hasta que de pronto, uno de sus integrantes, precisamente, Ricardo Musso, protagonizó un aparatoso accidente.

El cantante se encontraba sobre el escenario, con micrófono en mano y saltando constantemente, hasta que de un momento a otro se acerca, sin darse cuenta, hacia el borde de la tarima, cayendo desde una altura de más de 1.5 metros.

Ricardo Musso siguió con el show

Pese al fuerte golpe que se dio, ya que no tuvo ni tiempo para colocar las manos para amortiguar la caída, Ricardo Musso se levantó y siguió como si nada hubiera pasado. Sin embargo, muchos fans se preocuparon al ver el video y expresaron sus mejores deseos, no solo a él, sino a la banda completa.

Reacciones a la inesperada escena en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrar su preocupación por la integridad del cantante uruguayo. Algunos de los mensajes fueron los siguientes:

"Al final del día el show debe continuar", "el piso wey", "¿alguien movió el escenario?", "se me cayó un ídolo", "si tuviera una moneda por cada vez que se ha caído Roberto en un concierto, tendría 2", "pobrecito pero siguió cantando como si nada", "fuera de broma, si es algo que si se debería tomar en serio, pero el está bien, hasta se tomó su accidente como humor, el tiene buena condición física y se recuperará pronto", "casi me quedo sin concierto pal 2026", expresaron en TikTok.

En conclusión, pese a que Roberto Musso, vocalista de 'El Cuarteto de Nos', sufrió una caída durante un concierto en México, el artista demostró que nada lo detendrá para ofrecer un show de calidad a sus fanáticos. La escena quedó grabada y se viralizó en redes sociales, pese a que el hecho fue el último 18 de octubre.