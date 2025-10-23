Andrés Hurtado: PJ autoriza acceso a llamadas y mensajes en investigación por presunto lavado de activos

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dispuso levantar el secreto de las comunicaciones del expresentador de televisión, Andrés Hurtado, como parte de la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos agravado en perjuicio del Estado.

Acceso a llamadas y mensajes

Esta medida fue dispuesta por el juez Fernando Valdez Pimentel, quien declaró fundado el pedido del fiscal José Espinoza, miembro del equipo especial de la Fiscalía para casos de Lavados de Activos.

El magistrado tomó dicha decisión al considerar que resulta necesaria para esclarecer el origen del patrimonio del empresario. Esta resolución que fue firmada por Valdez Pimentel, el pasado 17 de octubre que recae, también, en otras 20 personas cercanas al artista conocido como 'Chibolín'.

Mediante este levantamiento del secreto se busca acceder al registro histórico de llamadas y mensajes de texto de Hurtado Grados comprendidos en el periodo entre el 1 de enero de 2014 y el 17 de octube de 2025, de esta manera la Fiscalía analizará a detalle más de una década de comunicaciones.

¿A quiénes más alcanza esta medida en contra de Andrés Hurtado?

Cabe resaltar que, según un documento publicado por La República entre las personas que comprende esta medida se encuentran las hijas de la exfigura, Génesis y Josetty Hurtado, ambas en calidad de testigo, el futbolista Roberto Siucho y su hermano Francisco Siucho.

De igual forma, alcanza al empresario Javier Miu Lei, la ciudadana venezolana Damaris Moren, Kelly Medina y otros allegados a 'Chibolín'. De acuerdo al documento, la Fiscalía solicitó a las operadoras telefónicas que se informe sobre las líneas móviles adquiridas por los investigados y datos relevantes con el objetivo de determinar el flujo de comunicaciones y contactados asociados. Todo ello en un plazo máximo de siete días.

Resolución del Poder Judicial

En tal sentido, la información que se halle será clave para que se rastree presuntos movimientos financieros irregulares y eventuales transferencias de dinero vinculadas al entorno del exconductor de televisión.

La conexión con la tesis de Patricia Benavides

Un dato relevante en este caso es que cobró mayor notoriedad cuando se reveló su presunta relación con la tesis de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, presentado por el excongresista César Villanueva.

Según el abogado del parlamentario, Andrés Hurtado habría utilizado ese documento académico para solicitar favores judiciales y generar contactos con el Ministerio Público.

