Estados Unidos SANCIONA a Rusia y agrava situación: Putin responde a Trump sobre tensión y futura cumbre

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Rusia ha sufrido nuevas sanciones contra sus dos más grandes petroleras por parte de Estados Unidos, casi al mismo tiempo que Donald Trump aplazó la cumbre que sostendría con Vladimir Putin. Ante ello, el líder del Kremlin dio detalles de la conversación que tuvo con su homólogo semanas atrás.

Sanciones agravan la situación

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comunicó el último miércoles que tras la negativa rusa a detener el conflicto, Washington decidió imponer sanciones que presionen a Putin a detener su ofensiva. La reunión que plantearía nuevos puntos para detener la guerra con Ucrania, no se desarrollará por lo pronto y el mandatario ruso dio su punto de vista.

"Respecto a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, ¿qué puedo decir? En nuestra última conversación telefónica, tanto la reunión como el lugar, fueron planteados por la parte estadounidense. Yo estuve de acuerdo, expresé mis opiniones al respecto: dije por su puesto, estas reuniones deben ser bien preparadas", indicó Putin.

🇷🇺❗️Putin: Sería un error tomar a la ligera la futura cumbre con Trump



Vladímir Putin ha comentado las declaraciones del líder estadounidense, Donald Trump, sobre el aplazamiento de la cumbre programada durante su última conversación telefónica.https://t.co/BILTKHEwvz pic.twitter.com/GJSMLI26R6 — RT en Español (@ActualidadRT) October 23, 2025

Con respecto a las castigo económicos contra las dos petroleras más grandes de Rusia, el líder del Kremlin lo calificó como un "acto inamistoso" y que comprueba su poca intención de alcanzar un acuerdo de paz. El segundo encuentro suponía un avance en las negociaciones para pacificar el este ucraniano, en guerra desde el 2022.

"Si hablamos del aspecto político, entonces, por supuesto, es un acto inamistoso hacia Rusia. Es obvio y no fortalece las relaciones ruso-estadounidenses, que apenas comienzan a recuperarse. Por supuesto, con tales acciones, están dañando las relaciones (bilaterales)", sostuvo.

Expresidente ruso acusa a Trump de liderar una guerra

Quien no se guardó nada fue el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvedev, quien señaló en Telegram que el republicano se ha involucrado en una guerra contra ellos. Esta conducta iría en contra de su retórica de querer acabar con el conflicto que Joe Biden promovió.

"Sí, no siempre lucha activamente del lado del Kiev, ¡pero ahora es su conflicto, y no el del Biden! Por supuesto, dirán que no podía hacer otra cosa, que el Congreso le presionaba, etc. Esto no cambia lo esencial: las decisiones tomadas son un acto de guerra contra Rusia. Y ahora Trump se ha solidarizado plenamente con la loca Europa" comentó.

